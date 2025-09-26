Qué hacer en Madrid esta semana: el Ricardo III de Calixto Bieito, la primera individual de Robert Rauschenberg en España y un musical de Nemo

TEATRO. 'La verdadera historia de Ricardo III' Esta semana y tras su exitoso paso por Buenos Aires el pasado junio, los Teatros del Canal presentan La verdadera historia de Ricardo III, una de las últimas provocaciones escénicas de Calixto Bieito. El director catalán afincado en Suiza levanta este extraño biopic del maquiavélico rey inglés a partir de un episodio tan real como grotesco: el hallazgo en 2012 de sus restos bajo un aparcamiento de Leicester, debajo de un sector con una R marcada en el asfalto. Un detalle delirante y casi de novela negra que le sirve para plantear un montaje que, más allá de revisitar a Shakespeare, explora también esa fascinación tan de ahora por el lado oscuro del ser humano, y que alimenta cada día podcasts y otros artilugios de la cultura pop. En esta exégesis contemporánea de Bieito, el mal rollo se respira desde la propia escenografía, dominada por la imagen de un coche suspendido, un diseño sonoro que rehúye la complacencia y contrastes lumínicos que aportan crudeza y frialdad al cuadro. Lo dicho: que nadie espere aquí la comodidad del clásico, porque estos días en Madrid toca bajar sin poleas a las entrañas de la ambición, la brutalidad y la violencia que llevaron al rey de la casa de York a pervertir cualquier atisbo de humanidad.

Más información Cuándo: Hasta el 9 de octubre Dónde: Teatros del Canal (C. Cea Bermúdez, 1) Precio: Desde 9 euros Web: pincha aquí

INFANTIL. Nemo, el musical El pez más olvidadizo -y ahora también ecologista- de la gran pantalla se sumerge estos días en el escenario del Gran Teatro Pavón con un espectáculo que mezcla música, fantasía y conciencia medioambiental. Nemo, el musical revive la magia de uno de los personajes más queridos de la familia Disney con una experiencia teatral que invita a reflexionar a pequeños y adultos sobre la urgencia de preservar y cuidar los océanos. En esta adaptación, el pez payaso descubre que su arrecife está siendo invadido por plásticos y basura procedente de los humanos. Decidido a plantar cara a la basuraleza que está convirtiendo el atolón en un vertedero, Nemo emprende una aventura junto a sus amigos los delfines, las tortugas y las medusas para limpiar su hogar. Una red de saneamiento submarina llena de humor y color donde escucharemos canciones en directo, reiremos con chascarrillos marinos y nos contagiaremos del buen rollo que se respira, con branquias o pulmones, en la Gran Barrera de Coral.

Más información Cuándo: Todos los sábados hasta el 18 de octubre Dónde: Gran Teatro Pavón (C. Embajadores, 9) Precio: Desde 12 euros / Gratis para menores de 2 años Web: pincha aquí

FOTOPERIODISMO. ‘Gaza a través de sus ojos’ En un territorio de apenas 365 kilómetros cuadrados y habitado por más de 2,1 millones de personas, la franja de Gaza está sufriendo una devastación sin precedentes: bombardeos constantes, desplazamientos forzados, destrucción de infraestructuras y un largo etcétera que cada día llenan nuestras pantallas de imágenes de auténtico horror. Mirar hacia otro lado en pleno genocidio no debería ser una opción, y es de agradecer que una institución como el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza decida incluir en su programación una propuesta como esta. Organizada junto a la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina (UNRWA) y el Departamento de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO), Gaza a través de sus ojos reúne 27 fotografías captadas desde octubre de 2023 por fotoperiodistas locales que documentan en condiciones extremas cómo es la vida en la franja -o lo que queda de ella- bajo el asedio israelí. Desde familias obligadas a refugiarse en escuelas o barrios arrasados hasta hospitales en ruinas o estampas cotidianas de personas luchando por acceder a agua, alimentos y medicinas. Los fotógrafos se convierten así en los ojos de un mundo a la deriva, en una muestra en la que no hay firmas por razones de seguridad, pero que sí contribuye con su grano de arena a crear conciencia y a documentar la memoria de un pueblo que está siendo devastado en directo.

Más información Cuándo: Hasta el 19 de octubre Dónde: Museo Thyssen-Bornemisza (P.º del Prado, 8) Precio: Entrada libre Web: pincha aquí

Una de las fotografías de la exposición. / Cedida

PINTURA. La psicodelia americana de Erik Parker La galería VETA by Fer Francés presenta Ice Breaker, la segunda exposición individual del artista Erik Parker en este espacio del barrio de Carabanchel. Con un lenguaje que bebe lo mismo del cómic underground como del pop art o la contracultura norteamericana, los cuadros de este pintor germano-estadounidense son lo más parecido a un viaje de ácidos para el que no se necesitan estupefacientes. Colores fluorescentes, motivos surrealistas y composiciones imposibles componen una serie de piezas que se inscriben a priori en géneros clásicos como el retrato, el bodegón o el paisaje, pero que son desbordados más tarde con un deliberado exceso de psicodelia pop. En sus trabajos recientes el artista lleva más lejos que de costumbre sus juegos visuales, en los que incorpora ladrillos que arrojan sombras imposibles, jeroglíficos que se funden en rostros o arquitecturas pictóricas que desafían una lectura lineal. Una festín cromático y estilístico que, junto a grandes dosis de humor e ironía, sirven también a Parker para dar soporte a sus críticas al consumismo, la violencia o el deterioro medioambiental, patentes en muchas de las piezas.

Más información Cuándo: Hasta el 8 de noviembre Dónde: Galería VETA (C. Antoñita Jiménez, 31) Precio: Entrada libre Web: pincha aquí

Erik Parker, 'Soul Control' (2025). / Cortesía de Veta

STREET ART. El espacio más urbano de la Colección FMCMP Dejando a un lado los conflictos ontológicos derivados de mezclar espacios cerrados e instituciones con street art, es indiscutible que los géneros surgidos en torno al arte urbano -véanse los nuevos surrealismos, la instalación site specific, el muralismo o el arte pop-, llevan años paseándose sin complejos por el circuito institucional y entrando al trapo del mercado del arte. No hay más que darse una vuelta por ferias internacionales, galerías de prestigio y espacios como la Colección SOLO de Madrid. También en la capital, estos días los fans del arte más colorista y desenfadado podrán conocer las nuevas incorporaciones del Espacio Street Art de la Colección Fundación María Cristina Masaveu Peterson, que funciona como escaparate rotatorio y donde conviven adquisiciones recientes y proyectos de mecenazgo, con piezas que van desde el grafiti a la instalación, del muralismo al objeto intervenido. En el recorrido los visitantes podrán ver obras de Banksy, Keith Haring o Yayoi Kusama, así como otras de artistas nacionales como Okuda San Miguel, Marria Pratts, Javier Calleja, Luis Pérez Calvo o Albert Pinya. A estos se suman dos nuevos proyectos de mecenazgos: la instalación Sinstelación, de Juan Díaz-Faes, que convierte los conductos metálicos de ventilación en un lienzo tridimensional invadido por patrones gráficos; y Always Play, de Queen Andrea, un mural colorista de la grafitera neoyorquina que ocupará desde ahora los montacargas del edificio.

Más información Cuándo: Hasta el 15 de febrero Dónde: Centro FMCMP Madrid (C. Alcalá Galiano, 6) Precio: Entrada libre por orden de llegada hasta completar aforo Web: pincha aquí

El Espacio Street Art de la FMCMP. / Cedida

FOTOLIBROS. Fiebre Photobook Fest XII La Casa Encendida se convierte una vez más en el epicentro del fotolibro con la duodécima edición de Fiebre Photobook Fest que se celebra este fin de semana. El que es el único festival en España dedicado en exclusiva a este formato, la cita vuelve a reunir en sus espacios a un centenar de editoriales, fotógrafos y autores que trabajan el libro como territorio de creación artística. Este año, el festival pone el acento en el autocuidado, pero no de la manera que lo entienden los influencers y creadores de contenido, sino como una práctica compartida y una condición indispensable para un ecosistema editorial más justo y sostenible. Desde ahí, la edición propone un diálogo entre redes internacionales con especial atención al panorama europeo y a la escena independiente chilena, posicionando Madrid como vértice transatlántico. El corazón del festival vuelve a situarse en el Patio, el Laboratorio y la Terraza, donde los visitantes podrán conocer las novedades de editoriales llegadas de Chile, Brasil, Argentina, Francia, Italia, Portugal, Alemania, Reino Unido, Polonia o Austria. A la exposición se suma, además, un extenso programa de mesas redondas, talleres y encuentros con editoriales y otros profesionales del sector.

Más información Cuándo: Del 26 al 28 de septiembre Dónde: La Casa Encendida (Rda. de Valencia, 2) Precio: Exposiciones y encuentros gratuitos. Talleres desde 4 euros Web: pincha aquí

Ambiente en una edición anterior de Fiebre Photobook. / Cedida

DANZA. ‘Dique’, de Nova Galega de Danza Entre 1874 y 1879 se levantó en Ferrol el Dique de la Campana, considerado entonces el mayor del planeta. En su construcción participaron unas 200 mujeres, quienes se encargaron de retirar cerca de 245.000 metros cúbicos de tierra y piedra, que cargaban en cestos apoyados sobre la cabeza. Se las conocieron como “las estibadoras” y, si bien trabajaban tanto o más que los hombres, su salario siempre se situó por debajo. Este ejemplo más de la desigualdad de género en la historia inspira casi siglo y medio más tarde esta propuesta de Nova Galega de Danza, conocida por fusionar en sus piezas danza y música de raíces gallegas. Para esta ocasión, la compañía de A Coruña se pone a las órdenes de su director Jaime Pablo Díaz y de la laureada directora de escena Marta Pazos en una producción que evoca el techo de cristal que durante años sobrevoló la vida de estas mujeres y que rinde homenaje a la resistencia de todas las que hicieron posible la construcción del dique. Un espectáculo de danza contemporánea y tradicional gallega que se crece con una escenografía llena de colores, texturas y contrastes, y un diseño sonoro de la productora y compositora de bandas sonoras Clara Aguilar.

Más información Cuándo: 27 y 28 de septiembre Dónde: Centro Condeduque (C. Conde Duque, 11) Precio: 20 euros Web: pincha aquí

EXPOSICIÓN. El uso de la imagen de Robert Rauschenberg Mucho se habla de Warhol y no tanto de Rauschenberg. Tejano de nacimiento, el pintor y fotógrafo Robert Rauschenberg ocupó un lugar incómodo y fértil en el arte del siglo XX, coincidiendo con el agotamiento del expresionismo abstracto. Cansado de una corriente que, según él, se encontraba cada vez más alejada de la realidad, no tardó en buscar nuevas vías para contar todo lo que tenía que decir y expresar, llegando así a un arte arraigado en lo cotidiano que incorporaba los residuos de la vida norteamericana para transformarlos en lenguaje plástico. Fue así como abrió la veda de un terreno que más tarde explorarían artistas como Roy Lichtenstein o el mismísimo pintor de las sopas de tomate: el pop art. Estos días, en el centenario de su nacimiento, la Fundación Juan March recupera su obra en la que será la primera exposición individual de Robert Rauschenberg en España y el primer proyecto que se dispone a explicar toda su producción como una práctica esencialmente fotográfica. Desde sus célebres Combines, en los que incorporaba imágenes de prensa, hasta sus Silkscreen paintings, en los que investigó ampliamente el uso de la fotografía a través de la serigrafía, el recorrido trazado por El uso de las imágenes da constancia de cómo la fotografía sostuvo durante décadas la lógica experimental de toda su obra.

Más información Cuándo: Del 3 de octubre al 18 de enero Dónde: Fundación Juan March (C. Castelló 77) Precio: Entrada libre Web: pincha aquí