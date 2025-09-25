El último negocio de Sergio Ramos: la venta millonaria de su casa de La Moraleja

Sergio Ramos no estará satisfecho con su última actuación como jugador de Monterrey. El sevillano falló un lanzamiento de penalti 'a lo panenka', una de sus especialidades, y su equipo cayó goleado. De lo que sí estará orgulloso el central español es de su última operación en el mercado de la vivienda. Según La Otra Crónica, suplemento de El Mundo, el futbolista habría cerrado la venta de su mansión por cinco millones y medio de euros más que de lo que en su momento pagó por ella.

La vivienda es una de las dos propiedades que el matrimonio tiene en la urbanización. Es la misma residencia que el camero alquiló a su excompañero Vinicius para que pudiera vivir allí mientras se realizaban reformas en su propia casa. Al parecer, un empresario mexicano fue quien compró la mansión, la cual a Ramos le costó alrededor de un millón y medio de euros. La finca ocupa una parcela de aproximadamente 2.500 metros cuadrados, y la casa, con 1.000 metros, fue cuidadosamente renovada por Ramos y su mujer, Pilar Rubio, para ofrecer todo tipo de comodidades.

Los negocios de Sergio Ramos

Esta operación, se suma a una larga lista de compra-ventas que se han producido en la zona, demostrando una vez más que esta zona es la más elegida por la élite madrileña. Se han alcanzado cifras impresionantes, con ventas que van desde los 15 hasta los 25 millones de euros, reafirmando la relevancia de este enclave entre los compradores más exclusivos.

Además, el camero tiene varios frentes abiertos en su carrera como empresario. Hace tan solo unas semanas, lanzó su propia producción musical 'Cibeles', en la que rememora su pasado como jugador del Real Madrid. También se le ha vinculado a explotaciones agrícolas y a negocios con el sector hotelero. Ya en su etapa como jugador blanco impulsó su propia yeguada 'SR4', que le ha permitido llegar a éxitos deportivos y económicos en el sector.