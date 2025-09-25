Tinta negra y purpurina verde para ganar el Premio Nacional de Arte Gráfico: los recuerdos de Azucena Vieites cobran vida

A Azucena Vieites (Hernani, 1967) le gustaba tanto el Never For Ever de Kate Bush que, spray en mano, emocionada, le dedicó una obra. Con algo de purpurina verde lo homenajeó y, desde entonces, con la cultura pop por bandera, ha desarrollado una obra que hoy levanta el Premio Nacional de Arte Gráfico. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se lo otorgó en 2024 y, ahora, un año después, la reivindica en una exposición que propone una memoria estética de diversos momentos de su trayectoria. “Nos interesa que haya nuevos narradores y que el arte evolucione”, ha subrayado Tomás Marco durante su presentación. Como galardón se le ha entregado la estampa Subir y bajar de Francisco de Goya.

El feminismo y la cultura Do It Yourself del punk son fuentes habituales en la iconografía de Vieites. Sus obras se reciclan a partir de técnicas tan diversas como la cita, la apropiación y la copia, siempre con las políticas de género en el horizonte. “Se exponen piezas de los 90 en adelante. Algunas revelan el paisaje visual que me rodeaba entonces, como las revistas anglosajonas de moda que hoy resultan más mainstream que antes. Dibujaba a partir de lo que veía en ellas para luego trasladarlo a la serigrafía. Eso me permitía alejarme de la imagen y entenderla mejor”, ha explicado la artista, también comisaria de la muestra que estará abierta al público hasta el 23 de noviembre.

'Always Keepin' It Real' (2002), de Azucena Vieites. / CEDIDA

Vieites emplea estampas obtenidas de portadas de discos, fanzines, fotografías, pósteres y pancartas, entre otros soportes, para crear su material. El resultado refleja su trama cultural a través de la repetición, la seriación y el remake. El trabajo que realizó al frente de Erreakzioa-Reacción, un colectivo de arte y feminismo surgido en 1994, se enmarcaba en estas premisas precisamente. “Uso bastante el dorado, tiene un fin simbólico. Su aura es fascinante”, ha destacado mientras enumeraba los materiales que suele usar. La mayoría son económicos como las fotocopias y las cartulinas, lo que facilita el empleo de un lenguaje artístico sencillo. Una práctica low-fi aplicada al arte que, anteriormente, en la música, numerosos creadores han llevado a cabo.

'New Feminism' (2008), de Azucena Vieites. / CEDIDA

Esta dinámica, poco a poco, a lo largo del tiempo, le ha ido dando un grado de autonomía elevado en los procesos creativos, así como un nivel de independencia total: “La serigrafía me permite obtener reproducciones una y otra vez. Esta técnica nos hace pensar sobre la idea del original, la copia, la obra única y seriada. En el efecto de repetición, lo mostrado se desvanece, se desvirtúa. La imagen se construye a partir de ese efecto reiterativo que excede a la propia representación y la enrarece. Desde mi punto de vista, una razón de ser de la práctica artística tiene que ver con la capacidad de provocar extrañeza”.

Buscar la paridad

Con este propósito, Vieites comenzó a experimentar con imágenes extraídas de su entorno más inmediato, iniciando su popular serie Juguemos a prisioneras: en ella, reflexionaba sobre la memoria mediante el dibujo sobre papeles sueltos. “Siempre me horrorizó hacerlo en cuadernos, pero no me quedó otra que empezar ahí. La revista a un lado y el papel a otro”, ha recordado la diseñadora, cuya obra ha estado expuesta en el Museo Reina Sofía, el Centro Galego de Arte Contemporánea, el Institut Valencià d’Art Modern, entre otros espacios. Su currículum también incluye imágenes en movimiento, inspiradas en producciones innovadoras de videoarte y en estéticas cercanas al lenguaje del videoclip musical.

'Affection' (1993), de Azucena Vieites. / CEDIDA

“Las obras de Azucena hablan por sí solas. Destacan su combinación fragmentada en figuras elementales y su fijación por la paridad, eliminando cualquier tipo de jerarquía. Esa concentración de imágenes es un interesante ejercicio intelectual que revela sus hábitos de codificación visual”, ha comentado Javier Blas, subdelegado de Calcografía Nacional. Entre sus exposiciones individuales se hallan Rehacer Break Out of Your Shell (2021), Playing Across Papers (2020), Hey Baby! (2018), Tableau vivant (2013) y Oye lo que traigo (2005). Asimismo, formó parte de la undécima edición de la Bienal de Berlín.