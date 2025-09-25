INNOVACIÓN
SIMO 2025 arranca en octubre y pone el foco en la alianza entre tecnología y pedagogía
La undécima edición tendrá lugar entre el 28 y el 30 de octubre en IFEMA de Madrid
EFE
El Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa, SIMO Educación 2025, arranca en octubre con la participación prevista de más de un centenar de empresas y bajo el lema 'Tecnología y pedagogía: la alianza que impulsa la innovación educativa en tiempos de IA'.
La undécima edición de SIMO Educación se celebrará en IFEMA de Madrid entre el 28 y el 30 de octubre y un año más la Inteligencia Artificial (IA) estará presente como la tecnología más avanzada y que empieza a implantarse en el sector educativo.
Expertos, investigadores en tecnología educativa, docentes y empresas tecnológicas abordarán el debate de las pantallas en la educación, la importancia de la digitalización en el ámbito escolar o cómo implementarla de manera responsable.
Los derechos de la infancia y su relación con la tecnología o educar a la infancia y adolescencia ante las TIC serán otros temas de debate en los diferentes foros que organiza el salón, promovido conjuntamente por EDUCACIÓN 3.0 y por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, INTEF del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Entre las empresas que han confirmado su participación están Alexia suit educativa, Canva, Epson, Google for Education, Microsoft u Odilo, entre otras.
En esta edición se volverán a entregar los Premios a la Innovación Educativa, que cumplen su décimo tercera edición además de que se celebrará la Jornada de Directores, que ahora se llamará SIMO Directores, y la ceremonia de los Premios SIMO Impulso.
El Salón ofrece distintas modalidades de participación para empresas e instituciones, tanto en el espacio expositivo como mediante patrocinios o intervenciones según la agenda de charlas y espacios de trabajo.
Por otra parte, SIMO Educación vuelve a disponer de su plataforma 'liveconnect', que permite a la comunidad a la que va dirigida esta convocatoria estar interconectada y compartir experiencias y conocimiento todo el año.
