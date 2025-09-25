VISITA DEL EXJUGADOR DE LA NBA
Scottie Pippen, en Madrid: "Es una gran ciudad con gente hermosa, ¿por qué no unos Juegos Olímpicos?"
Uno de los grandes jugadores de la historia del baloncesto mundial abre la puerta a la candidatura olímpica madrileña y recuerda con cariño su medalla de oro en Barcelona'92
EFE
Scottie Pippen puede presumir de ser uno de los grandes jugadores de la historia del baloncesto mundial y en su palmarés lucen, con los Chicago Bulls, seis anillos de campeón de la NBA en la década de los noventa. En su segunda estancia en España, tras los Juegos Olímpicos de Barcelona, visitó Madrid, "una gran ciudad, con gente hermosa", que "podría" acoger en el futuro unos Juegos.
El exjugador estadounidense, que este jueves cumplió sesenta años, pertenece a la mejor generación de jugadores de la NBA, con los que ganó dos medallas de oro olímpicas en Barcelona'92 y Atlanta'96.
"Los Juegos de Barcelona fueron un gran momento en mi vida. Tengo grandes recuerdos. Después de ganar el título de la NBA, tener la oportunidad de jugar por una medalla de oro fue increíble. Fue la oportunidad de mostrar realmente el baloncesto nuestro a nivel mundial", dijo Pippen, que ejerció en Madrid del primer All Star inclusivo organizado por la Fundación Sanitas.
"Madrid es una gran ciudad, con gente hermosa. ¿Por qué no unos Juegos? Podría ser", apuntó el exjugador de la NBA, que desveló que de su época en activo recuerda a figuras como el lituano Arvydas Sabonis, al que calificó como "una gran jugador" y del que dijo que posteriormente siguió la carrera que hizo en Estados Unidos.
La posibilidad de que la NBA se pueda expandir con una nueva conferencia en Europa agrada a Pippen, aunque es algo que, a corto plazo, no ve claro.
"Podría haber una conferencia de la NBA en Europa porque el baloncesto está creciendo y la NBA va a seguir intentando crecer. Sería algo bonito. Queremos expandir el juego e involucrarnos en algunos países internacionales. Lo que pasa es que tiene que tener sentido y que haya suficientes equipos como para que el viaje merezca la pena", concluyó.
