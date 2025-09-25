Así puedes configurar Google Discover para recibir todas las noticias de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA

Google Discover se ha consolidado como una de las principales puertas de entrada a la información en el móvil. Por ello, Google ha introducido en España una actualización de su servicio Discover, el flujo de noticias que aparece en la pantalla principal de los móviles Android y en la aplicación de Google para iPhone. Con esta novedad, los usuarios pueden seleccionar los medios de comunicación que desean seguir, lo que asegura que sus contenidos tengan prioridad en las recomendaciones personalizadas.

Los lectores habituales pueden activar el nuevo botón "Seguir en Google" a través de este enlace, donde es posible indicar la preferencia por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, así asegurándose de recibir en su móvil una selección más amplia de las noticias publicadas por el medio, sin necesidad de entrar directamente en la web. Google asegura que este cambio busca "hacer aún más fácil encontrar, seguir y conectar con el contenido y los creadores que más importan a cada usuario".

Una vez configurada la opción, Discover mostrará de forma prioritaria y gratuita las noticias publicadas en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en la sección de recomendaciones. Además, en los próximos días, se habilitará un segundo acceso: un botón de "Seguir" que aparecerá directamente en la parte superior de las noticias del medio dentro de Discover.

La compañía ha confirmado que, aparte de las noticias de los medios, Discover integrará publicaciones de redes sociales tanto de cabeceras como de creadores de contenido. El objetivo es ampliar la variedad de información disponible en un único espacio.

Información de calidad frente a la desinformación

Aunque el algoritmo de Discover organiza los contenidos en función de los intereses de cada usuario, no siempre garantiza que estos sean veraces o actualizados. Seguir a un medio de referencia como EL PERIÓDICO DE ESPAÑA permite acceder directamente a información contrastada, rigurosa y adaptada a las necesidades de cada lector.

📌 Cómo seguir a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en Google Discover: paso a paso

Accede al enlace oficial de Google para medios. Haz clic en "Seguir en Google" para añadir EL PERIÓDICO DE ESPAÑA a tus preferencias. Consulta tu Discover en el móvil: las noticias del medio aparecerán de forma prioritaria y gratuita.

En pocos días, también podrás pulsar "Seguir" directamente en la parte superior de las noticias de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que te muestre Google Discover.