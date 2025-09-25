CALENDARIO LABORAL
¿Por qué es festivo en Madrid el 10 de noviembre?
Los madrileños, a diferencia de la mayoría de españoles, disfrutarán de un puente durante el mes de noviembre
El Gobierno autonómico dirigido por Isabel Díaz Ayuso decretó en septiembre de 2024 hasta doce festivos autonómicos en la Comunidad de Madrid, que se suman a lo largo del año a otros dos de carácter local, fijados por los distintos ayuntamientos de los municipios de la región. El Año Nuevo, el Día de Reyes, el Jueves Santo, el Viernes Santo, la Fiesta del Trabajador, el Día de la Comunidad de Madrid, Santiago Apóstol, el Festival de Asunción de la Virgen, la Fiesta de Todos los Santos, el Día de la Constitución Española, el Día de la Inmaculada Concepción y la Natividad del Señor fueron las fechas escogidas por el Consejo de Gobierno como no laborables para el presente año 2025.
Además de estos, el Ayuntamiento de Madrid decreta cada año otros dos días festivos. Como cada año, el equipo de José Luis Martínez-Almeida escogió las dos fechas históricamente más significativas para sus vecinos, que cada año las marcan en rojo en su calendario.
¿Por qué es fiesta en Madrid el 10 de noviembre?
El Ayuntamiento, como es costumbre, eligió los días de San Isidro Labrador (15 de mayo) y de Nuestra Señora de la Almudena (9 de noviembre) como jornadas de festividad local en la ciudad. No obstante, este año se da la circunstancia de que la Almudena cae en domingo. Por esta razón, el Consistorio decidió trasladar el día festivo del domingo al lunes, día 10 de noviembre. Se trata de una de las jornadas del año más especiales para los madrileños. A lo largo de la misma la urbe se puebla de actos religiosos donde la Catedral de la Almudena tiene un papel protagonista. La ofrenda floral a la virgen es uno de los momentos más esperados por los devotos.
Así pues, los madrileños podrán disfrutar de un pequeño puente a mediados de noviembre, todo un bálsamo para recargar pilas de cara a la recta final del año. Cabe recordar que en 2025 no tendremos macropuente de diciembre, ya que el Día de la Constitución cae en sábado y no ha sido desplazado.
