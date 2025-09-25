La Policía Nacional asesta un golpe al grupo radical supremacista Suburbios Firm y detiene a 13 integrantes de su cúpula

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a 13 integrantes del grupo radical Suburbios Firm, vinculado al entorno ultra del fútbol, acusados de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Tres de los arrestados han ingresado en prisión por orden judicial.

La investigación comenzó en 2023, cuando los agentes detectaron un entramado delictivo gestionado desde esta organización, conocida por protagonizar incidentes violentos en espectáculos deportivos. Según la Policía, el grupo estaba fuertemente cohesionado en torno a su líder y promovía el odio y la violencia contra colectivos vulnerables y rivales ideológicos. El grupo se financiaba de las ganancias obtenidas como resultado de las actividades de narcotráfico que llevaban a cabo en locales de ocio y vía pública en la zona sur de Madrid.

Suburbios Firm participó activamente en la protesta homófoba y racista de la plaza de Chueca en 2021, en Madrid. Su principal vía de financiación era el tráfico de cocaína, tanto para sostener sus actividades en el ámbito futbolístico como para beneficio personal.

Más de 100.000 € en efectivo

En la operación se practicaron registros simultáneos en diez viviendas y una empresa, donde se intervinieron: un arma de fuego y varias armas simuladas, dos chalecos antibalas y tres táseres, más de 50 defensas extensibles y numerosas armas blancas, casi 5 kilos de cocaína y otras drogas como hachís, ketamina y cristal, un vehículo caleteado para el transporte de estupefacientes, material supremacista vinculado a Suburbios Firm y a grupos ultras afines. Además, los agentes hallaron más de 100.000 euros en efectivo en los domicilios de los detenidos.

La operación fue coordinada por la Comisaría General de Información, con apoyo de la Brigada Local de Policía Judicial de Pozuelo y la Brigada Provincial de Información de Madrid, bajo la tutela del Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón.

La actuación se enmarca en la Estrategia Nacional contra el Terrorismo, en el apartado dedicado a los extremismos violentos. El juez instructor ha decretado prisión preventiva para tres de los investigados, mientras la causa sigue abierta.

Prevención de la radicalización violenta

La Policía Nacional subraya que esta operación se inscribe en el Plan Operativo de Prevención de Radicalización Violenta, integrado en el Plan Estratégico Nacional de Prevención y Lucha contra la Radicalización Violenta (Pencrav).

El plan busca anticipar riesgos, mejorar la capacidad de respuesta frente a la radicalización y transformar la información recabada en inteligencia útil. Para ello se han creado equipos especializados en todo el territorio y una estructura central integrada por la Comisaría General de Información y la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, coordinados por la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación.