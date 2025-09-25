Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

NOTICIAS DEL DÍA

Madrid hoy: Ayuso tacha de "suicida" la política del Gobierno con Palestina y la región lidera en España la libre elección sanitaria

Estas son algunas de las noticias más destacadas de hoy, jueves 25 de septiembre, en la Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso durante el desayuno informativo del Fórum Europa celebrado este jueves en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso durante el desayuno informativo del Fórum Europa celebrado este jueves en Madrid / J.P.Gandul / EFE

Javier Niño González

Buenas noches. A continuación, les presentamos un resumen de lo más relevante que ha sucedido este jueves 25 de septiembre en la Comunidad de Madrid. Pero antes, la previsión meteorológica para este viernes 26 de septiembre: se espera una jornada con temperaturas máximas de aproximadamente 24 °C, mínimas cercanas a 11 °C, cielo con intervalos de nubes y probables lluvias débiles hacia el final del día.

Ayuso califica de "suicida" la política de Sánchez para Palestina

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha criticado duramente la posición del presidente del Gobierno en el conflicto palestino-israelí. Ayuso considera que "pretender aislar a Israel" deja a España en soledad diplomática y afirma que es la comunidad internacional quien debe pronunciarse sobre la solución de los dos Estados. Acusa a Sánchez de buscar liderar la extrema izquierda global mientras sus aliados políticos pierden apoyo electoral y denuncia que "ofender a los judíos en nombre de todos los españoles es una canallada".

Madrid lidera España en libertad de elección sanitaria

La Comunidad de Madrid destaca como líder en España en cuanto a la libre elección sanitaria. La región supera a otras autonomías en indicadores que valoran la capacidad de los ciudadanos para elegir profesional o centro de salud dentro del sistema público.

La Comunidad aprueba el calendario laboral 2026 con seis puentes

La Asamblea madrileña ha dado luz verde al calendario laboral para el año 2026, que incluye seis días puente, días festivos regionales y la distribución de los festivos nacionales. La aprobación ya tiene el visto bueno formal para facilitar la planificación laboral y personal.

Un paseo por los infinitos paisajes de Madrid

Con el programa de actividades Madrid es paisaje, que comprende visitas guiadas a miradores, mesas redondas, cine o arte público, el ayuntamiento pretende reforzar el conocimiento de los múltiples paisajes madrileños como elemento identitario y como parte esencial del patrimonio cultural de la ciudad.

Cómo configurar las noticias de Google Discover con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA

Para quienes desean recibir contenido relevante de El Periódico de España a través de Google Discover, se detalla en esta noticia cómo configurar los ajustes de la aplicación para priorizar las noticias de Madrid (y otras secciones). Una guía práctica para acercarse mejor al periodismo local.

Les agradecemos su atención y les animamos a continuar informándose sobre todo lo que acontece en la Comunidad de Madrid a través de El Periódico de España. Hasta mañana.

Madrid seguirá incorporando 1º y 2º de Secundaria en los colegios públicos de infantil y primaria que lo pidan

LaLiga | Real Oviedo - Barcelona, en imágenes

LaLiga, en directo | Oviedo - FC Barcelona

Madrid hoy: Ayuso tacha de "suicida" la política del Gobierno con Palestina y la región lidera en España la libre elección sanitaria

El alcalde de Las Rozas anuncia un cheque bebé de 1.000 euros y congelar la tasa de basura

La Cumbre Iberoamericana de Madrid se celebrará el 4 y 5 de noviembre de 2026

Si no viene al Primavera Sound… ¿actuará Lorde en Mad Cool 2026?

Aitana Bonmatí: "El Balón de Oro es la consecuencia de la constancia y el sacrificio"

