Madrid hoy: Ayuso tacha de "suicida" la política del Gobierno con Palestina y la región lidera en España la libre elección sanitaria

Buenas noches. A continuación, les presentamos un resumen de lo más relevante que ha sucedido este jueves 25 de septiembre en la Comunidad de Madrid. Pero antes, la previsión meteorológica para este viernes 26 de septiembre: se espera una jornada con temperaturas máximas de aproximadamente 24 °C, mínimas cercanas a 11 °C, cielo con intervalos de nubes y probables lluvias débiles hacia el final del día.

Ayuso califica de "suicida" la política de Sánchez para Palestina

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha criticado duramente la posición del presidente del Gobierno en el conflicto palestino-israelí. Ayuso considera que "pretender aislar a Israel" deja a España en soledad diplomática y afirma que es la comunidad internacional quien debe pronunciarse sobre la solución de los dos Estados. Acusa a Sánchez de buscar liderar la extrema izquierda global mientras sus aliados políticos pierden apoyo electoral y denuncia que "ofender a los judíos en nombre de todos los españoles es una canallada".

Leer más: Ayuso considera suicida la política de Sánchez

Madrid lidera España en libertad de elección sanitaria

La Comunidad de Madrid destaca como líder en España en cuanto a la libre elección sanitaria. La región supera a otras autonomías en indicadores que valoran la capacidad de los ciudadanos para elegir profesional o centro de salud dentro del sistema público.

Leer más: Madrid lidera España en libre elección sanitaria

La Comunidad aprueba el calendario laboral 2026 con seis puentes

La Asamblea madrileña ha dado luz verde al calendario laboral para el año 2026, que incluye seis días puente, días festivos regionales y la distribución de los festivos nacionales. La aprobación ya tiene el visto bueno formal para facilitar la planificación laboral y personal.

Un paseo por los infinitos paisajes de Madrid

Con el programa de actividades Madrid es paisaje, que comprende visitas guiadas a miradores, mesas redondas, cine o arte público, el ayuntamiento pretende reforzar el conocimiento de los múltiples paisajes madrileños como elemento identitario y como parte esencial del patrimonio cultural de la ciudad.

Leer más: Debod o cornisa Palacio Real

Cómo configurar las noticias de Google Discover con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA

Para quienes desean recibir contenido relevante de El Periódico de España a través de Google Discover, se detalla en esta noticia cómo configurar los ajustes de la aplicación para priorizar las noticias de Madrid (y otras secciones). Una guía práctica para acercarse mejor al periodismo local.

Leer más: Puedes configurar noticias Google Discover El Periódico de España

Les agradecemos su atención y les animamos a continuar informándose sobre todo lo que acontece en la Comunidad de Madrid a través de El Periódico de España. Hasta mañana.