La 'Noche Europea de los Investigadores' inunda las calles de Madrid de ciencia y divulgación

Centros de investigación, universidades y administraciones públicas volverán mañana a llenar las calles españolas de ciencia y de divulgación en una nueva edición de la 'Noche de los Investigadores', una iniciativa que cumple dieciséis años y que trata de mostrar la ciencia como algo cercano, útil y divertido. Los talleres interactivos, demostraciones, experimentos de cara al público, conferencias o juegos se sucederán simultáneamente en más de cuatrocientas ciudades europeas, y entre ellas muchas españolas, donde se han programado miles de actividades para fomentar la comprensión de problemas actuales, cómo los aborda la ciencia, y para fomentar de una manera lúdica y participativa las carreras científicas y tecnológicas. Madrid es una de las capitales con una programación más amplia, con múltiples opciones para que toda la familia disfrute y aprenda sobre ciencia.

Cómo se preparan los componentes electrónicos que forman parte de la tecnología de uso diario (en la Universidad Politécnica de Madrid); un 'scape room' marciano (en el Instituto Nacional de Ciencia Aeroespacial); una propuesta para construir un satélite propio (en la Universidad Carlos III); un taller de patronaje de moda virtual (en la Universidad Francisco de Vitoria); y varias 'ferias' científicas; son ejemplos de las actividades programadas en esta edición. Los ciudadanos podrán conocer en diferentes puntos cómo contribuye la ciencia a proteger y conservar el patrimonio natural y cultural; la lucha que libran plantas y virus; por qué son tan importantes los isómeros -que tienen la misma fórmula molecular pero diferente estructura o disposición de átomos-; o la magia que puede llegar a esconder el pH.

El CSIC organiza más de 200 actividades

A la iniciativa se han sumado numerosas universidades, centros de investigación, fundaciones, y entre estas la Caixa ha organizado casi 300 actividades en sus centros y museos para mostrar cómo la ciencia puede modificar y mejorar el día a día, e invitará a los curiosos por ejemplo a crear un ojo humano, a descubrir cómo se aplica la bioluminiscencia en la investigación oncológica o a presenciar una simulación en directo de cirugías mínimamente invasivas.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha programado más de doscientas actividades, entre ellas yincanas, acampadas, visitas guiadas, juegos infantiles, observaciones astronómicas o experimentos en diez comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Baleares). El CSIC ha extendido este año su programa de actividades de la 'Noche de los Investigadores' a la ciudad de Roma, donde dará a conocer los avances que se han puesto al descubierto gracias al proyecto de investigación arqueológica que llevan a cabo en la antigua ciudad de Tusculum.

La 'Noche de los Investigadores' se celebra desde hace dieciséis años promovida por la Comisión Europea dentro del conjunto de acciones 'Marie Sklodowska-Curie', programadas y financiadas dentro del programa Horizonte Europa