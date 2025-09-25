SUCESO EN MADRID
Muere un hombre de 67 años en el incendio de su vivienda en Cercedilla
Se encontraba en el baño en parada cardiorrespiratoria y se le han practicado maniobras de reanimación, pero sólo ha podido confirmar su fallecimiento
Un hombre de 67 años ha perdido la vida en el incendio de una vivienda en el municipio de Cercedilla, en la Comunidad de Madrid, ha informado esta madrugada el 112 de esta comunidad autónoma. Podría tratarse de un caso de síndrome de Diógenes dada la cantidad de enseres acumulados en el interior del inmueble, una casa baja de la calle Del Molino.
La primera dotación de bomberos de la Comunidad de Madrid que ha llegado al lugar del suceso, en la Calle del Molino, se ha encontrado un incendio generalizado en el interior de la vivienda y ha derribado la puerta para entrar, sabedores de que había una persona en su interior, ha detallado el 112 en la red social X.
La persona se encontraba en el baño en parada cardiorrespiratoria y se le han practicado maniobras de reanimación, tanto por parte de los bomberos como del personal del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (Summa 112), pero sólo han podido confirmar su fallecimiento.
Los bomberos han extinguido el incendio, que ha afectado a toda la vivienda y en el que ha muerto también un perro. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del suceso.
- Emoción con el reconocimiento al Dúo Dinámico y frialdad con el de Marisa Paredes en los Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid
- Estamos abandonados, nadie nos ampara': los vigilantes de seguridad de Barajas acusan a la empresa y a las autoridades de vulnerar su derecho a huelga
- Este pueblo de la provincia de Toledo busca vecinos y vende casas por 20.000 euros: está a una hora de Madrid
- De Marisa Paredes a Vargas Llosa... este es el listado oficial de artistas premiados por la Comunidad de Madrid
- Damiano David pone Madrid a temblar: poca carne y mucho amor tras el reventón de Måneskin
- Ramón Arcusa, pura emoción al recordar a su compañero Manuel de la Calva: 'Nos dejó, pero su legado sigue ahí
- Díaz Ayuso entrega la Medalla Internacional de las Artes y los Premios de Cultura 2025
- La reapertura de la Línea 7B de Metro tras tres años costará 48 millones de euros más de lo presupuestado en 2022