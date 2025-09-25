DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE
Un 'Madring' a escala, de 50 metros, se instalará en Sol en octubre para promocionar la F1
Se podrá conducir en él mediante coches dirigidos por radiocontrol con un similador
EFE
La Puerta del Sol albergará entre el 17 y el 19 de octubre un evento promocional del Gran Premio de España de Fórmula 1 que incluirá el montaje de una reproducción a escala del circuito donde se celebrará desde 2026, 'Madring', de 50 metros de recorrido y en el que se podrán conducir, a través de un simulador, coches de radiocontrol.
Así consta en los pliegos del contrato para el patrocinio publicitario del evento por parte de la Comunidad de Madrid, publicados en su Portal de Contratación y que indican que se persigue "dar a conocer el trazado del circuito y promocionar la llegada a Madrid de la Fórmula 1".
El evento llevará por título 'Red Bull Fan Zone Puerta del Sol Comunidad de Madrid' y el Gobierno regional aportará 121.000 euros a su patrocinio.
En la documentación del contrato se detalla que se estima una asistencia al evento de más de 20.000 personas y se calcula un impacto económico directo de casi 1,2 millones de euros, sumando el correspondiente a los espectadores, la plantilla de la organización, invitados e 'influencers'.
"Habrá más de 40 medios de comunicación acreditados y se calcula en más de 200 millones las interacciones en redes sociales", agrega la memoria justificativa del contrato, donde se apunta que el "retorno de la difusión de la Marca Madrid" se estima en 440.000 euros.
La organización de la 'Fan Zone' correrá a cargo de la empresa Andtonic Studios, a la que Red Bull ha cedido en exclusiva los derechos para organizar el evento.
En los últimos meses, la Puerta del Sol ha sido escenario de otras acciones promocionales de la Fórmula 1, como la exposición del monoplaza del piloto Carlos Sainz o la instalación de un contador con la 'cuenta atrás' del Gran Premio de España de 2026, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre del año próximo.
La preventa de entradas empezó el 15 de septiembre y la venta al público general lo hizo este martes; ya se han vendido 48.500 localidades, el 25 % de ellas comercializadas fuera de España.
El circuito semiurbano 'Madring' se está construyendo en el entorno del recinto ferial Ifema y tendrá una longitud de casi cinco kilómetros y medio (5.470 metros) y 22 curvas.
