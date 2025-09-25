SEGÚN LA AEO
Madrid podría transformar 1,5 millones de m² de oficinas en viviendas
La Asociación Española de Oficinas propone cambiar la calificación del suelo para habilitar hasta 25.000 viviendas en antiguos espacios de oficina
El sector inmobiliario de oficinas en Madrid podría reconvertir hasta 1,5 millones de metros cuadrados en uso residencial, si se aprobara un cambio normativo en la calificación del suelo. Así lo ha afirmado José María Álvarez, presidente de la Asociación Española de Oficinas (AEO), durante un encuentro informativo celebrado este jueves.
Esta transformación urbanística permitiría incorporar hasta 25.000 nuevas viviendas al mercado madrileño, con una superficie media estimada de 60 m² por unidad.
Una oportunidad para aliviar la falta de vivienda en Madrid
La AEO está impulsando una campaña de sensibilización por distritos de Madrid, con la intención de extenderla a otras ciudades de España. El objetivo es promover la colaboración público-privada para aprovechar el stock de oficinas infrautilizadas y darles un nuevo uso como viviendas.
Según los cálculos de la asociación, cada distrito de la capital podría ofrecer más de 250.000 m² de suelo de oficinas con potencial para convertirse en suelo residencial. Sin embargo, Álvarez lamentó la "falta de decisión política" y señaló que el principal obstáculo es la actual calificación urbanística del suelo.
En cuanto al estado actual del mercado de oficinas, el presidente de la AEO subrayó que, a pesar de los pronósticos negativos durante la pandemia, el sector "ha resucitado" y se encuentra en fase de recuperación, con tasas de absorción e inversión crecientes.
Álvarez también destacó que las empresas están regresando al trabajo presencial, reconociendo el valor de las relaciones humanas en el entorno físico. Además, advirtió sobre una tendencia emergente: la reconversión de centros comerciales en espacios de oficina.
