EDUCACIÓN
Madrid seguirá incorporando 1º y 2º de Secundaria en los colegios públicos de infantil y primaria que lo pidan
El Gobierno regional destinó el pasado curso 4 millones de euros para adaptar los edificios y dotar de equipamiento digital, mobiliario y material didáctico a los 49 colegios que decidieron incorporarse a esta iniciativa
EFE
La Comunidad de Madrid seguirá incorporando primero y segundo curso de la ESO a sus colegios públicos, y para ello estudiará la viabilidad de las peticiones que reciba de cara al próximo curso, ha dicho el consejero de Educación, Emilio Viciana, en su visita al colegio Josep Tarradellas de la capital.
El consejero ha subrayado que todos los colegios de Infantil y Primaria que cuenten con las infraestructuras adecuadas o estén en condiciones de adaptar fácilmente sus instalaciones para acoger las nuevas clases de ESO "pueden optar a ello", convirtiéndose de CEIP a los nuevos CEIPSO, que actualmente suman 49 en toda la región.
Para ello, será además imprescindible que la solicitud venga avalada y aprobada por sus Consejos Escolares, como ha ocurrido en los que ya han empezado en septiembre a impartir esta nueva etapa, entre ellos el nuevo CEIPSO que el consejero ha visitado este jueves, donde se ha empezado a impartir primero de ESO con total normalidad.
El Gobierno regional destinó el pasado curso 4 millones de euros para adaptar los edificios y dotar de equipamiento digital, mobiliario y material didáctico a los 49 colegios que decidieron incorporarse a esta iniciativa.
Con ello, los alumnos que terminan 6º de Primaria puedan seguir dos cursos más en su colegio de siempre, con sus compañeros y con un claustro formado por profesores de Secundaria, indica la consejería en una nota.
Esta medida tiene como objetivo proteger la preadolescencia y es siempre voluntaria, “ya que uno de los pilares de sistema madrileño es respetar siempre la libertad de elección de las familias”, ha afirmado Viciana.
El consejero ha recordado que todos los nuevos colegios que abran sus puertas desde el presente curso tendrán la ESO dentro de su oferta educativa, como ha ocurrido con el nuevo CEIPSO Rudyiard Kipling del madrileño barrio de El Cañaveral.
Los alumnos que estudian Secundaria en cualquiera de estos colegios tienen garantizada su plaza de 3º de la ESO en el instituto al que esté adscrito su centro, pudiendo optar por otros que tengan plaza disponible si así lo desean.
