Madrid limpia una bandera palestina de un colegio por estar en el "espacio público" y tras recibir "varias denuncias"

Este pasado 23 de septiembre, con motivo de la iniciativa Martes con Palestina, organizada por la Asociación de Familias de Alumnos, varios niños y niñas del Colegio de Educación Infantil y Primaria Pi i Margall, en el barrio de Malasaña, pintaron la bandera palestina con tizas de colores. La idea es que cualquier compañero que saliera de este centro, situado en la Plaza del Dos de Mayo, la viera. Pero ha durado poco. Según ha explicado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, al finalizar la reunión de la Junta de Gobierno de la ciudad, se limpió porque estaba en el "espacio público" tras "una denuncia por parte de los vecinos".

La vicealcaldesa ha respondido así después de que la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, y su homóloga en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, hayan criticado al Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida por "borrar" esta bandera, y han anunciado que su formación pedirá en las 21 Juntas de Distrito que apoyen la iniciativa Martes con Palestina.

"Simplemente se ha aplicado la normativa habitual ante la denuncia de una serie de vecinos como, por cierto, ocurre en tantas y tantas ocasiones, por ejemplo con pintadas en las fachadas de la sede del partido socialistas", ha añadido Sanz. Fue su Servicio de Limpieza Urgente (Selur) el encargado de retirarla, aunque no ha detallado en base a qué ordenanza.

Cuestionada por cuál será la posición del grupo municipal popular ante el debate y las proposiciones que PSOE y Más Madrid llevarán al Pleno del próximo martes para "condenar el genocidio en Gaza", Sanz ha respondido que su posición es "más que conocida" y que se explicar´, en todo caso, durante su celebración.