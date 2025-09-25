AYUNTAMIENTO
Madrid limpia una bandera palestina de un colegio por estar en el "espacio público" y tras recibir "varias denuncias"
La vicealcaldesa Inma Sanz defiende la actuación tras las críticas del PSOE por 'borrar' el dibujo realizado por alumnos del centro Pi i Margall
Este pasado 23 de septiembre, con motivo de la iniciativa Martes con Palestina, organizada por la Asociación de Familias de Alumnos, varios niños y niñas del Colegio de Educación Infantil y Primaria Pi i Margall, en el barrio de Malasaña, pintaron la bandera palestina con tizas de colores. La idea es que cualquier compañero que saliera de este centro, situado en la Plaza del Dos de Mayo, la viera. Pero ha durado poco. Según ha explicado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, al finalizar la reunión de la Junta de Gobierno de la ciudad, se limpió porque estaba en el "espacio público" tras "una denuncia por parte de los vecinos".
La vicealcaldesa ha respondido así después de que la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, y su homóloga en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, hayan criticado al Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida por "borrar" esta bandera, y han anunciado que su formación pedirá en las 21 Juntas de Distrito que apoyen la iniciativa Martes con Palestina.
"Simplemente se ha aplicado la normativa habitual ante la denuncia de una serie de vecinos como, por cierto, ocurre en tantas y tantas ocasiones, por ejemplo con pintadas en las fachadas de la sede del partido socialistas", ha añadido Sanz. Fue su Servicio de Limpieza Urgente (Selur) el encargado de retirarla, aunque no ha detallado en base a qué ordenanza.
Cuestionada por cuál será la posición del grupo municipal popular ante el debate y las proposiciones que PSOE y Más Madrid llevarán al Pleno del próximo martes para "condenar el genocidio en Gaza", Sanz ha respondido que su posición es "más que conocida" y que se explicar´, en todo caso, durante su celebración.
- Emoción con el reconocimiento al Dúo Dinámico y frialdad con el de Marisa Paredes en los Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid
- Estamos abandonados, nadie nos ampara': los vigilantes de seguridad de Barajas acusan a la empresa y a las autoridades de vulnerar su derecho a huelga
- The Lemonheads en Madrid: el eterno naufragio de Evan Dando, la criatura más bella del 'indie
- Última hora de Begoña Gómez, en DIRECTO | Reacciones al juicio con jurado popular a Begoña Gómez y al delegado del Gobierno en Madrid por malversación
- Casa Longinos: el restaurante con cola para el menú en el que los actores de Hollywood comían vestidos de romanos
- De Marisa Paredes a Vargas Llosa... este es el listado oficial de artistas premiados por la Comunidad de Madrid
- Damiano David pone Madrid a temblar: poca carne y mucho amor tras el reventón de Måneskin
- Ramón Arcusa, pura emoción al recordar a su compañero Manuel de la Calva: 'Nos dejó, pero su legado sigue ahí