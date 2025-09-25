Madrid lidera en España la libre elección sanitaria: la mitad de la ciudadanía ejerce este derecho

La Comunidad de Madrid se apuntala como referente nacional en libre elección sanitaria. El derecho a elegir médico u hospital dentro del sistema público de salud se ha convertido en uno de los aspectos más valorados por la ciudadanía en toda España, pero sobre todo en la región, según el estudio realizado por Ipsos sobre percepción de la sanidad pública.

Este trabajo, realizado en julio y basado en 6.000 entrevistas a usuarios de la sanidad pública, muestra cómo la libre elección presenta grandes diferencias territoriales. A nivel nacional, seis de cada diez (61%) ciudadanos conoce este derecho en Atención Primaria, pero solo el 28% lo hace cuando se trata de otras especialidades y hospitales. Madrid lidera todas las categorías con un 71% de conocimiento en Atención Primaria —empatada con Andalucía—, un 47% en otros especialistas y un 53% en hospitales. En el extremo opuesto, la ciudadanía de Navarra, Extremadura y Galicia la conocen menos.

Con todo, el uso real del derecho es inferior a su conocimiento. Mientras que la media nacional se sitúa en el 45% para Atención Primaria, apenas alcanza el 18% en otros especialistas y el 16% en hospitales. En este sentido, Madrid destaca en atención especializada y hospitalaria, donde lidera con un 26% y 28% respectivamente. En Primaria, la región ocupa la cuarta posición con un 49%, por detrás de Canarias, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Así valoran la libre elección

La puntuación media que los españoles ponen a esta posibilidad de ejercer la libre elección es de un siete sobre 1 Madrid vuelve a destacar, con un a puntuación de 7,8 y un 42% de ciudadanos que califican el derecho de forma sobresaliente. Le siguen Baleares (7,3 y 33% de sobresaliente) y País Vasco (7,2). En contraste, Canarias (6,5) y Extremadura (6,6) presentan las valoraciones más bajas.

Por niveles asistenciales, la media nacional se sitúa en un notable alto: un 8 en Atención Primaria y hospital, y un 7,9 en el caso de médicos de otras especialidades. Madrid y Asturias son las comunidades más familiarizadas con este derecho y las que mejor lo valoran.

En Atención Primaria, la mejor puntuación la otorga País Vasco con un 8,4, seguido de Madrid y Asturias con un 8,3. En la atención por parte de especialistas que no es de Primaria, la mayor puntuación sale de Asturias con un 8,3, por delante de Madrid y Aragón con un 8,2. También en Asturias se registra la nota más alta en el ámbito hospitalario: es de un 8,4, igual que en Baleares. Le siguen Madrid y Murcia con un 8,2.

La satisfacción tras ejercer la libre elección suele ser positiva, aunque también aquí hay diferencias: País Vasco y Madrid muestran los niveles más altos tras el cambio, mientras que aragoneses, asturianos y castellanomanchegos son los más descontentos con el cambio de hospital.

¿Por qué cambian?

El estudio también refleja los motivos más frecuentes para cambiar de profesional o centro. En Atención Primaria, lo que más cuenta es el descontento con el profesional sanitario previamente asignado (26%), la búsqueda de mayor empatía con el médico (25%), seguida de la ubicación del centro y la empatía del médico (25% en ambos casos).

En atención especializada, el factor determinante es el descontento con el profesional anterior (25%), seguido del tiempo de espera (21%) y la empatía del médico (18%). Por último, en atención hospitalaria, la ubicación es el principal motivo (31%), seguido del tiempo de espera (21%) y el descontento con el servicio (17%).

En términos hipotéticos, los españoles que se plantearían ejercer la libre elección lo harían fundamentalmente por descontento con el servicio actual, falta de empatía del profesional o tiempos de espera, tanto en atención primaria como especializada y hospitalaria.

Madrid, "ejemplo de liderazgo"

En este contexto, los autores aseguran que Madrid, donde se han hecho 1.688 entrevistas, sobresale como la comunidad autónoma donde la libre elección está más consolidada, con una evolución positiva en los últimos cuatro años. El porcentaje de madrileños que ejercen este derecho ha crecido en todos los niveles: del 34% en 2021 al 49% en Atención Primaria; del 17% al 26% en atención especializada; y del 15% al 28% en hospitalaria. Esta tendencia refleja un cambio cultural en la ciudadanía, más empoderada y consciente de sus derechos=.

"Madrid no solo lidera en uso efectivo del derecho a la libre elección, sino también en la satisfacción posterior al ejercicio de este derecho, lo que refuerza la percepción de un sistema flexible, receptivo y orientado al paciente", explica en un comunicado Silvia Bravo, directora de Investigación de Ipsos.

Además, la Fundación Jiménez Díaz vuelve a situarse como el hospital más solicitado por los madrileños cuando ejercen su derecho de elección, seguida de La Paz y el Gregorio Marañón. Los destacan por su reputación, calidad asistencial y accesibilidad, lo que hace que concentren una parte significativa de las solicitudes de cambio por parte de los pacientes.

Estas preferencias coinciden con los hospitales que los pacientes elegirían si tuviesen que cambiar de centro sin haberlo hecho previamente, ya que la Fundación Jiménez Díaz es, junto con La Paz, el hospital que más ciudadanos elegirían en caso de cambiar en el futuro.