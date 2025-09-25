Madrid impulsará un cuerpo de inspectores de residencias en la futura Ley de Calidad de los Servicios Sociales

Con la alargada sombra de la gestión de las residencias de mayores durante la primera ola del covid y la batalla política en torno a ella, la dependencia, y en concreto la atención residencial, es uno de los asuntos centrales en el debate político madrileño. Más allá de ello, es también una de las cuestiones de gestión más relevantes cuando el número de usuarios del sistema no para de crecer. Recientemente, la Comunidad de Madrid informaba de que habían superado por primera vez el número de 200.000 y eran más de 29.000 más que hace dos años, con una media de 1.100 incorporaciones cada mes.

Con esas coordenadas, el Gobierno regional se dispone a impulsar una futura Ley de Calidad y Libre Elección de los Servicios Sociales. El objetivo principal es garantizar los mecanismos para posibilitar que usuarios y familias puedan elegir no ya el tipo de servicio o recurso que se les preste sino incluso la entidad o el centro en que se les preste. Como explicaba el portavoz del Ejecutivo autonómico al anunciar ayer la apertura del trámite de consulta pública para la elaboración del proyecto de ley, "a través de la aplicación de la Ley de Dependencia ya estamos garantizando la mejor atención de las personas que lo solicitan y que tienen derecho a través de los recursos que están incluidos en el catálogo, ya sea una residencia, un centro de día o cualquier tipo de asistencia domiciliaria. Lo que reforzaremos es que, entre los recursos de ese catálogo, tenga libertad para elegir cómo quiere ser atendido y el centro donde quiere ser atendido".

En la actualidad, la Comunidad de Madrid dispone de 65.000 plazas de atención especializada, con más de 36.000 para personas mayores en residencias y centros de día. Según el Observatorio Social de las Personas Mayores de CCOO, la región presenta una tasa de cobertura de un 4,4% de plazas por persona mayor de 65 años a partir de datos del Imserso. El número se espera que crezca conforme se vaya implementando el Plan 40/40, la iniciativa para construir 40 residencias y otros tantos centros de día. Cuando se presentó el plan, hace poco más de un año, se apuntó a un total de 4.200 nuevas plazas, aunque desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales se matiza que el número puede variar en función del tamaño de las residencias y las necesidades de los municipios en que se construirán. Sí se ha anticipado que cada un atendrá un máximo de 150 residentes.

"Promover la calidad"

La otra pata de la ley que ahora se comienza a tramitar es, según consta en la memoria del anteproyecto, "promover la calidad intrínseca de los servicios" así como "la evaluación sistemática de todas las prestaciones sociales, para conocer su impacto real". Para ello se avanza la creación de una Agencia Madrileña de Calidad de los Servicios Sociales. De ella dependerá un cuerpo de inspectores para ejercer la supervisión de manera autónoma y una mayor eficacia.

Ese cuerpo de inspectores, trasladan fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, ya está creado, pero ahora quedará recogido en la ley. Se adscribirá a la Agencia Madrileña de Calidad de los Servicios Sociales en lugar de a la Dirección General de Evaluación, Calidad e Innovación, con lo que ganará en independencia. Integrado por una cincuentena de técnicos, su creación supone el futuro establecimiento de unas oposiciones específicas y un temario, formación y examen especializados para acceder. Su labor abarca la inspección de todos los centros de servicios sociales de la Comunidad de Madrid, no solo de las residencias de mayores.

En este sentido, desde el departamento que dirige Ana Dávila, se insiste en el esfuerzo que en tarea de inspecciones se viene realizando. El Plan de Inspección 2025-2026 pretende llegar a las 12.000 visitas para todos los centros sociales de la Comunidad. Específicamente en las 491 residencias de mayores de la región, entre 2023, 2024 y lo que llevamos de 2025 se han realizado 2.889 inspecciones. “Somos la comunidad que más veces visita cada una de las residencias de mayores al año y con más intensidad: 2,3 veces por residencia, con un mínimo de seis horas por visita, llegando a 9 o 10 horas en algunos casos”, se afirma desde la consejería.