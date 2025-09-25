Madrid, capital de los eSports este fin de semana con las finales de la LEC 2025 y la LEC XPO

Madrid se prepara este fin de semana para convertirse en epicentro internacional de los eSports. La Caja Mágica acoge las Finales de Verano de la LEC 2025, la máxima competición europea de League of Legends, mientras que la Plaza de España será escenario de la LEC XPO, un espacio abierto y gratuito con actividades para los seguidores de los videojuegos de Riot Games, como League of Legends, Teamfight Tactics, 2XKO y Riftbound durante todo el sábado y el domingo.

Un gran evento de carácter internacional

No es la primera vez que Madrid acoge un evento de este calibre. En 2018, el Palacio de Vistalegre celebró las finales europeas de League of Legends, y en 2019 fue sede de los cuartos y semifinales del Mundial, con entradas agotadas. Desde entonces, la relación entre Riot Games y la afición española se ha consolidado, con una presencia constante de equipos nacionales en la élite competitiva.

El recorrido de los clubes españoles ha sido consistente. MAD Lions levantó títulos europeos en 2021 y 2023 con Javier Prades “Elyoya” en un papel determinante. GIANTX y Team Heretics también se han ganado su sitio en grandes plazas internacionales, empujados por una grada que no falla cada vez que toca competir.

En KOI esperan doblete

La temporada actual tiene un aliciente extra. Tras conquistar el split de primavera, Movistar KOI llega a Madrid con la posibilidad de firmar doblete. Jugar en casa, con la Caja Mágica llena de seguidores locales y visitantes, convierte el fin de semana en una oportunidad tanto para el club como para la escena nacional. “Es algo que pone la piel de gallina”, admite Edgar Medina, Country Manager de Iberia e Italia, al referirse al ambiente que se espera en las gradas.

La LEC XPO suma un plan paralelo en pleno centro. Plaza España se transformará en un punto de encuentro gratuito con zonas de juego, actividades y contenidos de sus universos más conocidos. El objetivo pasa por acercar los títulos de Riot a todo tipo de público, con propuestas participativas y espacios pensados para vivir la jornada más allá del pabellón.

El campeonato

Madrid se prepara para un fin de semana completo. La competición decidirá al campeón del verano en la Caja Mágica y la XPO acercará la cultura del videojuego a la calle. Más allá del resultado, la ciudad vuelve a demostrar que sabe responder a este tipo de retos, en parte, también gracias a una afición tan agradecida como entregada desde la primera hasta la última partida.