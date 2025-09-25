Si no viene al Primavera Sound… ¿actuará Lorde en Mad Cool 2026?

Decepción absoluta entre los seguidores españoles (¿europeos?) de Lorde por su incomparecencia en la próxima edición del Primavera Sound, que presentaba su programación este jueves. Eran muchos los que daban por hecho que la cantante neozelandesa sería el nombre que este año estaría actuando, sí o sí, en el recinto del Fórum. Ya había sido dos veces cabeza de cartel, en 2018 y 2022, pero después del renovado empujón de popularidad que supuso su colaboración el año pasado con la más reciente musa del festival barcelonés, su íntima Charli XCX, y del rutilante nuevo disco que acaba de publicar, todo parecía indicar que era hora de que volviera a una cita que siempre ha apostado por ella. Por la razón que sea, no ha sido así. O por lo menos, no lo es por el momento.

Las redes ya se han apresurado a aventurar que la ausencia de la cantante australiana se debería a que esta ha sido fichada por el madrileño Mad Cool, máximo rival del Primavera en el mercado de la música en directo. Tendría lógica. Es conocido que el año pasado los dos festivales mantuvieron un pulso importante por hacerse con ese deseadísimo tridente de estrellas femeninas con el que finalmente se quedó la cita catalana, el formado por Sabrina Carpenter, Chappell Roan y la propia Charli. Con el agravante, además, de que a esta última no le importaba repetir en el mismo sitio (en un escenario más grande, eso sí) por segundo año consecutivo. Parece que la brisa marina del Fórum a principios de junio sienta mejor a la cantante británica que la barbacoa humana en que se convierte el Iberdrola Music de Villaverde a mediados de julio. Nada muy sorprendente.

A Mad Cool aquella derrota lo dejó malherido. Compensaron un poco con la presencia de dos nombres de magnitud comparable, Olivia Rodrigo y Gracie Abrams, pero no era exactamente lo mismo. Aunque las cifras de oyentes y seguidores puedan ser parecidas, la relevancia varía: no todas las estrellas molan igual ni están al mismo tiempo en el momento idóneo, en ese punto perfecto de maduración artística y popular en el que ver a un artista significa tanto para alguien como para invertir un dinero en entradas, consumiciones y viajes que le tendrá comiendo pasta durante medio año.

El curso pasado será recordado como aquel en el que Charli arrasó, en particular el mundo de las tendencias, y convirtió el título de su disco, Brat, en la contraseña de todo lo que se pudiera identificar como cool y moderno en el mundo. Carpenter y Roan no le iban muy a la zaga, y tener a las tres en su cartel fue una demostración absoluta de poderío que obtuvo sus resultados: todo vendido con muchos meses de antelación y una bajada considerable de la media de edad en el Fórum.

Ese rejuvenecimiento de sus audiencias, aunque haya que seguir atendiendo a los indies cuarentones, se ha convertido en una prioridad estratégica para ambos festivales, aunque es el Primavera el que se lo ha tomado más en serio. En esta nueva edición vuelve a contar con buenas cartas: ahí están Doja Cat, Addison Rae, Pinkpantheress, Marina o Ethel Cain como parte de esas princesas del pop capaces de atraer savia nueva y guiri, un sector que en el Fórum ya tienen muy trabajado (el público extranjero es mayoritario) y que en Mad Cool, ahora que Madrid es destino turístico y de expatriados, se está viendo crecer.

Por eso no sería extraño que Live Nation, la promotora que está detrás de Mad Cool, hubiera echado el resto este año para hacerse con la cantante neozelandesa. La todopoderosa compañía, la primera del mundo en música en directo, mantiene desde hace años una rivalidad con el Primavera que casi parece la de un Madrid-Barça. El festival de la Ciudad Condal gana por ahora en cifras totales, pero Live Nation manda en giras de grandes artistas y controla otros festivales además del madrileño.

Sea la ausencia de Lorde porque no la han querido los programadores barceloneses o sea porque se la han arrebatado en la puja, toca estar atento a los próximos pasos: si en Barcelona se incluye a alguien más en el cartel (la ausencia de Rosalía también sorprende a muchos) y también cuáles son las bazas del festival madrileño cuando, más avanzado el otoño, presente el suyo. Las espadas, en cualquier caso, hace tiempo que están en alto.