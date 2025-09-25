Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CONCIERTO EN MADRID

La gira mundial de Alejandro Sanz aterrizará en el Metropolitano el 20 de junio de 2026

El cantante ha comunicado las fechas en España de una gira que ya ha tenido un arranque triunfal en México

Alejandro Sanz, durante última gala de los Premios Goya en Granada.

Alejandro Sanz, durante última gala de los Premios Goya en Granada. / Álex Cámara - EP

EFE

Madrid

Alejandro Sanz ha anunciado este jueves que expandirá su gira ¿Y ahora qué? a diez ciudades españolas a mediados de 2026 -entre ellas Madrid, el 20 de junio-, tras un arranque triunfal en México donde ha vendido todas entradas, lo que ha impulsado esta nueva fase del tour.

En sus redes sociales, el cantante ha anunciado las fechas cerradas de sus citas por España, que saldrán a la venta el próximo 9 de octubre en la página oficial del artista.

Alejandro Sanz ofrecerá conciertos en grandes recintos de todo el país: Sevilla (Estadio La Cartuja, 6 de junio); Gijón (Parque Hermanos Castro, 12 de junio); Bilbao (Bilbao Exhibition Centre, 14 de junio); Mallorca (17 de junio); Madrid (Riyadh Air Metropolitano, 20 de junio); Barcelona (RCDE Stadium, 27 de junio); Gran Canaria (Gran Live Fest, 4 de julio); Murcia (Plaza de toros, 9 de julio); Valencia (Estadio Ciutat de València, 11 de julio); A Coruña (Muelle de Batería, 18 de julio), y Fuengirola (Marenostrum Fuengirola, 4 de julio).

En este tour, Sanz fusionará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo, ¿Y ahora qué?, su último disco que además de dar nombre a la esperada gira, ha superado los 120 millones de escuchas en diversas plataformas musicales.

Este nuevo trabajo cuenta con nominaciones a los Latin Grammys 2025 a Grabación del Año por Palmeras en el jardín, a Álbum del Año por ¿Y ahora qué?, a Canción del Año por Palmeras en el jardín y a Mejor Álbum Contemporáneo por ¿Y ahora qué?.

Estas nominaciones se suman a una exitosa carrera, pues a sus 56 años de edad, Sanz es el artista español con mayor número de premios Grammy -con 22 Latin Grammy y 4 Grammy- y desde su debut, en 1991, ha vendido más de 25 millones de discos.

La gira mundial de Alejandro Sanz aterrizará en el Metropolitano el 20 de junio de 2026

