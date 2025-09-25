Fuenlabrada organiza un concierto solidario en apoyo a Palestina: "Será un altavoz para quienes no pueden ser escuchados"

Fuenlabrada se prepara para transformar la música en un mensaje de paz y esperanza. El alcalde, Javier Ayala, ha dado a conocer este jueves la organización de un gran concierto solidario que tendrá lugar en noviembre en el recinto Joaquín Sabina.

El evento busca levantar la voz contra la violencia que afecta a la población civil en Gaza y recaudar fondos destinados a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

La comunicación de esta iniciativa se produjo tras una reunión en el Ayuntamiento con el embajador palestino en España, Husni Abdel Wahed, donde se exploraron diferentes vías para fortalecer la solidaridad y el respaldo a quienes sufren las consecuencias de la violencia en esa zona.

En un vídeo, el alcalde Javier Ayala declaró que "la música posee el poder de unir a las personas y romper el silencio". "Este concierto funcionará como un megáfono para quienes no tienen voz, para miles de personas que padecen la violencia y la escasez en Gaza. Desde Fuenlabrada queremos demostrar que la cultura es una herramienta fundamental para reclamar el cese de la violencia y fomentar la esperanza", añadió.

El evento, que ya está en fase de organización, busca congregar a destacados artistas tanto nacionales como internacionales que se sumarán para representar a la sociedad civil y a todos aquellos que claman por la paz y la justicia.

Más allá de la recaudación económica, esta iniciativa pretende sensibilizar a la comunidad internacional, recordando que detrás de cada número hay vidas humanas, familias destruidas y sueños truncados por la guerra. La totalidad de los fondos obtenidos se destinará a la UNRWA, que continúa su labor incansable para brindar ayuda humanitaria en la región.

Javier Ayala: "Juntos podemos construir un presente más digno"

"El municipio de Fuenlabrada siempre ha mantenido un firme compromiso con la defensa de los derechos humanos y la paz. A través de este concierto queremos lanzar un mensaje contundente: no podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento que padece la población civil en Gaza" manifestó el alcalde.

“Si bien no podemos cambiar el pasado, juntos podemos construir un presente más digno y un futuro lleno de esperanza para el pueblo palestino,” concluyó. El consistorio fuenlabreño ha adelantado que en los próximos días se anunciará la fecha definitiva del concierto y el cartel de artistas que promete convertirse en un emblema de solidaridad y compromiso colectivo ante la crisis humanitaria que atraviesa Gaza.