Las fiestas de Chamartín contarán con 5.000 pulseras para evitar la sumisión química

Las fiestas de Chamartín van a servir para dar comienzo a un proyecto piloto que tiene como objetivo frenar cualquier "agresión sexual, robo, extorsión, o maltrato, sufridos bajo la influencia de sustancias psicotrópicas", es decir, la sumisión química. Para ello, se repartirán hasta 5.000 pulseras que detectan la presencia de diferentes tipos de droga en las bebidas.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha valorado muy positivamente que esta puesta en marcha se haga en un distrito que acogerá, desde este jueves y hasta el domingo, una celebración multitudinaria. "Es un buen momento ya para probarlas", ha señalado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Los resultados obtenidos servirán para "tomar decisiones" y ver si el reparto de pulseras se puede ampliar a futuros eventos de otros distritos.

Reparto por la Policía Municipal

La concejal del distrito de Chamartín, Yolanda Estrada, ha sido quien ha anunciado este reparto de 5.000 pulseras antisumisión química. Estas están dotadas de sensores que permiten detectar la presencia de múltiples tipos de drogas en la bebida.

Según ha señalado la portavoz municipal, la Junta del Distrito de Chamartín ha adjudicado unos 8.000 euros, aproximadamente, para que sean repartidas por los 100 agentes de la Policía Municipal que trabajan en el dispositivo para estas fiestas.

Nuevo Centro Integral de Atención a la Mujer

La portavoz municipal también ha informado de que el distrito de Puente de Vallecas albergará su primer Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM). Se convertirá en el cuarto punto municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género en la (PMORVG) ubicado en Madrid.

En estos puntos municipales se atiende y acompaña a las mujeres víctimas de violencia de género que no se encuentran en una situación de emergencia ni necesitan alojamiento protegido, pero sí que requieren apoyo profesional para superar la violencia sufrida y para retomar sus proyectos vitales.

Además, Sanz ha anunciado que se ha autorizado la prórroga del acuerdo para el año 2026, con una inversión conjunta de 2,2 millones de euros, para garantizar la continuidad de estos recursos, de carácter ambulatorio, en los que se ofrece asistencia especializada a las mujeres víctimas que disponen de medidas judiciales de protección y a sus hijos a cargo.