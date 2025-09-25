ESPACIO URBANO
Más allá de Debod o de la cornisa del Palacio Real: un paseo por los infinitos paisajes de Madrid
Con el programa de actividades Madrid es paisaje, que comprende visitas guiadas a miradores, mesas redondas, cine o arte público, el ayuntamiento pretende reforzar el conocimiento de los múltiples paisajes madrileños como elemento identitario y como parte esencial del patrimonio cultural de la ciudad
Madrid contiene infinitos paisajes, un infinito espectro de posibles espacios en los que fijar la mirada para obtener una de esas visiones "cerradas en sí mismas y sentidas como una unidad autosuficiente" de las que hablaba Simmel para explicar ese término. Otra cosa es que los ritmos y las dinámicas de la vida urbana, donde todo sucede demasiado rápido y nuestra actividad tiende a concentrarse en parcelas concretas del espacio metropolitano, nos impida a veces fijar la mirada o descubrir nuevas perspectivas de esta ciudad que habitamos. Hacer ese ejercicio de pararse y mirar lo que nos rodea es fundamental para comprender no solo el mundo (la urbe, en este caso) que habitamos, sino también a nosotros mismos.
Hasta tal punto es importante que el Consejo de Europa aprobó en 2000 el Convenio Europeo del Paisaje, que anima a las autoridades públicas a "proteger, planificar y gestionar los paisajes europeos con vistas a conservar y mejorar su calidad y llevar al público, a las instituciones y a las autoridades locales y regionales a reconocer el valor y la importancia del paisaje y a tomar parte en las decisiones públicas relativas al mismo". Cuando habla de paisaje, además, el Convenio se refiere a todas sus formas: "naturales, rurales, urbanos y periurbanos, y tanto los emblemáticos como los ordinarios", dice el texto.
Ha sido siguiendo recogiendo ese guante, ahora que se cumple su cuarto de siglo, como el Ayuntamiento de Madrid ha concebido una iniciativa que busca acercar a la ciudadanía el valor del paisaje urbano, "subrayando su papel como elemento identitario y como parte esencial del patrimonio cultural de la ciudad", dicen desde el consistorio. La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, presentaba este miércoles Madrid es paisaje, el programa de actividades con el que aspiran a conseguirlo. Su programación es gratuita, e incluye visitas guiadas, mesas redondas, cine, intervenciones artísticas, talleres juveniles y creaciones audiovisuales.
Más allá del centro, que inevitablemente siempre tiene una mayor presencia y protagonismo en las representaciones de lo urbano, esta propuesta pretende descentralizar la mirada sobre el paisaje, y por eso no se va a centrar solamente en los más populares, sino también en los de diferentes distritos de la ciudad donde todo parece más cotidiano, más fluido y menos solemne que en las perspectivas más monumentales.
Visitas a miradores, cine y arte
Una de las actividades programadas son las visitas guiadas a diferentes puestos de observación estratégicamente repartidos en diferentes puntos de la ciudad: el mirador alto de la Cuña Verde de Latina, el Silo de Hortaleza, el mirador de Entrevías (Puente de Vallecas) y el mirador del parque de la Cuña Verde de O’Donnell (Moratalaz). En cada una de esas visitas se utilizarán referencias históricas, topográficas y culturales de los diferentes entornos para que quienes se apunten puedan entender cómo se configura el paisaje urbano en los distintos distritos. Este jueves 25 de septiembre se abre el plazo de inscripción para las 2.400 plazas disponibles.
No será lo único. El 22 de octubre se proyectará en CentroCentro la película de Juan Cavestany Madrid, Ext. El documental traza un recorrido por el paisaje de la capital a través de sus más diversos rincones para convertirse en un gran archivo visual y sonoro de la vida de la ciudad y sus habitantes. Le decía el cineasta a este diario hace poco que la película "es un experimento que intenta aproximarse a la ciudad de una manera posible y, por tanto, con una gran subjetividad. Otro director podría haber ido a los sitios de moda, a los restaurantes más guays, pero yo me he acercado a aquellos lugares que me han atraído siempre', en un mix en el que caben desde lugares archipopulares como la Puerta del Sol hasta bares de barrio o espacios abandonados. Habrá charla con el director tras la proyección, y para asistir también se requiere inscripción previa en la misma web.
Cavestany participará además en una de las dos mesas que se van a celebrar en torno a este tema en CentroCentro. Será en la titulada Paisajes cotidianos, lugares de vida, que tendrá lugar el 30 de octubre, y en la que se intentará responder a preguntas como si el paisaje puede cambiar nuestra vida o cuál puede ser el papel del arte en el aprecio de nuestro paisaje cotidiano. Ese día, el director de cine compartirá mesa con Pablo Arboleda y Kike Carbajal, los autores del libro-fenómeno Toldo Verde. Postales de otro patrimonio, y también con los profesores de Arquitectura de la Politécnica Concha Lapayese y Francisco Arques, miembros además del Grupo Investigación Paisaje Cultural (GIPC). Una semana antes se celebrará otra mesa redonda, Madrid como paisaje, en la que se planteará cómo ha evolucionado el paisaje de la capital y cuáles son sus retos de futuro. Participarán Asunción Rodríguez Montejano, Mónica Luengo Añón y José María Sánchez Laforet, expertos que han desarrollado o desarrollan diversas labores en torno al paisaje urbano y cultural en el ámbito municipal.
El capítulo del arte público corresponde al colectivo Zurloak, que realizará una intervención artística en la entrada principal de CentroCentro los días 23 y 24 de octubre con la que quieren reflejar las experiencias de diferentes colectivos que viven en la ciudad. Las piezas audiovisuales creadas por Cynthia González a partir de grabaciones realizadas desde ocho miradores madrileños se proyectarán en las pantallas digitales de Gran Vía y Calla entre el 20 y el 26 de octubre. E institutos de Hortaleza, Latina, Moratalaz y Puente de Vallecas organizarán talleres para que sus estudiantes exploren su entorno cercano y conozcan la historia de sus distritos. Además, desde el 20 de octubre estará disponible el calendario 2026 de Madrid es paisaje, ilustrado por Juan Berrio, Ana Rojo y Candela Sierra, esta última galardonada con el Premio Nacional de Cómic 2025. Se distribuirá gratuitamente en las diferentes actividades de este programa, y también puede descargarse en la web patrimonioypaisaje.madrid.es.
- Emoción con el reconocimiento al Dúo Dinámico y frialdad con el de Marisa Paredes en los Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid
- Estamos abandonados, nadie nos ampara': los vigilantes de seguridad de Barajas acusan a la empresa y a las autoridades de vulnerar su derecho a huelga
- Este pueblo de la provincia de Toledo busca vecinos y vende casas por 20.000 euros: está a una hora de Madrid
- De Marisa Paredes a Vargas Llosa... este es el listado oficial de artistas premiados por la Comunidad de Madrid
- Damiano David pone Madrid a temblar: poca carne y mucho amor tras el reventón de Måneskin
- Ramón Arcusa, pura emoción al recordar a su compañero Manuel de la Calva: 'Nos dejó, pero su legado sigue ahí
- Díaz Ayuso entrega la Medalla Internacional de las Artes y los Premios de Cultura 2025
- La reapertura de la Línea 7B de Metro tras tres años costará 48 millones de euros más de lo presupuestado en 2022