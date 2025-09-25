Más allá de Debod o de la cornisa del Palacio Real: un paseo por los infinitos paisajes de Madrid

Madrid contiene infinitos paisajes, un infinito espectro de posibles espacios en los que fijar la mirada para obtener una de esas visiones "cerradas en sí mismas y sentidas como una unidad autosuficiente" de las que hablaba Simmel para explicar ese término. Otra cosa es que los ritmos y las dinámicas de la vida urbana, donde todo sucede demasiado rápido y nuestra actividad tiende a concentrarse en parcelas concretas del espacio metropolitano, nos impida a veces fijar la mirada o descubrir nuevas perspectivas de esta ciudad que habitamos. Hacer ese ejercicio de pararse y mirar lo que nos rodea es fundamental para comprender no solo el mundo (la urbe, en este caso) que habitamos, sino también a nosotros mismos.

Hasta tal punto es importante que el Consejo de Europa aprobó en 2000 el Convenio Europeo del Paisaje, que anima a las autoridades públicas a "proteger, planificar y gestionar los paisajes europeos con vistas a conservar y mejorar su calidad y llevar al público, a las instituciones y a las autoridades locales y regionales a reconocer el valor y la importancia del paisaje y a tomar parte en las decisiones públicas relativas al mismo". Cuando habla de paisaje, además, el Convenio se refiere a todas sus formas: "naturales, rurales, urbanos y periurbanos, y tanto los emblemáticos como los ordinarios", dice el texto.

Ha sido siguiendo recogiendo ese guante, ahora que se cumple su cuarto de siglo, como el Ayuntamiento de Madrid ha concebido una iniciativa que busca acercar a la ciudadanía el valor del paisaje urbano, "subrayando su papel como elemento identitario y como parte esencial del patrimonio cultural de la ciudad", dicen desde el consistorio. La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, presentaba este miércoles Madrid es paisaje, el programa de actividades con el que aspiran a conseguirlo. Su programación es gratuita, e incluye visitas guiadas, mesas redondas, cine, intervenciones artísticas, talleres juveniles y creaciones audiovisuales.

Más allá del centro, que inevitablemente siempre tiene una mayor presencia y protagonismo en las representaciones de lo urbano, esta propuesta pretende descentralizar la mirada sobre el paisaje, y por eso no se va a centrar solamente en los más populares, sino también en los de diferentes distritos de la ciudad donde todo parece más cotidiano, más fluido y menos solemne que en las perspectivas más monumentales.

Visitas a miradores, cine y arte

Una de las actividades programadas son las visitas guiadas a diferentes puestos de observación estratégicamente repartidos en diferentes puntos de la ciudad: el mirador alto de la Cuña Verde de Latina, el Silo de Hortaleza, el mirador de Entrevías (Puente de Vallecas) y el mirador del parque de la Cuña Verde de O’Donnell (Moratalaz). En cada una de esas visitas se utilizarán referencias históricas, topográficas y culturales de los diferentes entornos para que quienes se apunten puedan entender cómo se configura el paisaje urbano en los distintos distritos. Este jueves 25 de septiembre se abre el plazo de inscripción para las 2.400 plazas disponibles.

No será lo único. El 22 de octubre se proyectará en CentroCentro la película de Juan Cavestany Madrid, Ext. El documental traza un recorrido por el paisaje de la capital a través de sus más diversos rincones para convertirse en un gran archivo visual y sonoro de la vida de la ciudad y sus habitantes. Le decía el cineasta a este diario hace poco que la película "es un experimento que intenta aproximarse a la ciudad de una manera posible y, por tanto, con una gran subjetividad. Otro director podría haber ido a los sitios de moda, a los restaurantes más guays, pero yo me he acercado a aquellos lugares que me han atraído siempre', en un mix en el que caben desde lugares archipopulares como la Puerta del Sol hasta bares de barrio o espacios abandonados. Habrá charla con el director tras la proyección, y para asistir también se requiere inscripción previa en la misma web.

Un fotograma de 'Madrid, Ext.' / Cedida

Cavestany participará además en una de las dos mesas que se van a celebrar en torno a este tema en CentroCentro. Será en la titulada Paisajes cotidianos, lugares de vida, que tendrá lugar el 30 de octubre, y en la que se intentará responder a preguntas como si el paisaje puede cambiar nuestra vida o cuál puede ser el papel del arte en el aprecio de nuestro paisaje cotidiano. Ese día, el director de cine compartirá mesa con Pablo Arboleda y Kike Carbajal, los autores del libro-fenómeno Toldo Verde. Postales de otro patrimonio, y también con los profesores de Arquitectura de la Politécnica Concha Lapayese y Francisco Arques, miembros además del Grupo Investigación Paisaje Cultural (GIPC). Una semana antes se celebrará otra mesa redonda, Madrid como paisaje, en la que se planteará cómo ha evolucionado el paisaje de la capital y cuáles son sus retos de futuro. Participarán Asunción Rodríguez Montejano, Mónica Luengo Añón y José María Sánchez Laforet, expertos que han desarrollado o desarrollan diversas labores en torno al paisaje urbano y cultural en el ámbito municipal.

El capítulo del arte público corresponde al colectivo Zurloak, que realizará una intervención artística en la entrada principal de CentroCentro los días 23 y 24 de octubre con la que quieren reflejar las experiencias de diferentes colectivos que viven en la ciudad. Las piezas audiovisuales creadas por Cynthia González a partir de grabaciones realizadas desde ocho miradores madrileños se proyectarán en las pantallas digitales de Gran Vía y Calla entre el 20 y el 26 de octubre. E institutos de Hortaleza, Latina, Moratalaz y Puente de Vallecas organizarán talleres para que sus estudiantes exploren su entorno cercano y conozcan la historia de sus distritos. Además, desde el 20 de octubre estará disponible el calendario 2026 de Madrid es paisaje, ilustrado por Juan Berrio, Ana Rojo y Candela Sierra, esta última galardonada con el Premio Nacional de Cómic 2025. Se distribuirá gratuitamente en las diferentes actividades de este programa, y también puede descargarse en la web patrimonioypaisaje.madrid.es.