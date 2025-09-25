CALENDARIO
La Comunidad de Madrid aprueba el calendario laboral de 2026: doce festivos autonómicos y dos locales
El Consejo de Gobierno da vía libre al Decreto que incluye los días no laborables en la región de cara al próximo año
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó este miércoles el calendario de festivos no laborables de cara al año 2026. El Decreto, que será emitido antes del 30 de septiembre, cuenta con doce fechas fijas a las que cada ayuntamiento incorporará otras dos de carácter local. El Gobierno consultará con el resto de grupos políticos de la Asamblea de Madrid la propuesta, que es competencia única del Consejo autonómico.
De esta forma, los madrileños ya pueden empezar a organizar sus vacaciones en torno a estos días libres. A lo largo de 2026 podrán disfrutar de, como mínimo, seis puentes.
Calendario laboral 2026 de la Comunidad de Madrid
Como es habitual, el 1 de enero, al igual que el resto de españoles, los madrileños celebrarán Año Nuevo, que este año cae en jueves. Unos días más tarde, el martes 6 de enero, toda la familia podrá disfrutar de la magia del Día de Reyes. Tras ello no habrá más descanso hasta Semana Santa. Concretamente, hasta los Jueves y Viernes Santo de los días 2 y 3 de abril que conformarán el primer gran puente del curso.
El 1 de mayo celebraremos el Día del Trabajo, y al día siguiente la región conmemorará la revuelta contra los franceses en 1808. En esta ocasión la gran fiesta cae en sábado, y no se trasladará al lunes siguiente. Lo mismo ocurrirá con el festivo de la Asunción, el 15 de agosto, que este año cae también en sábado.
Los grandes puentes llegarán en la recta final del año, con la Fiesta Nacional del lunes 12 de octubre; y con el traslado del festivo de Todos los Santos al lunes 2 de noviembre. Además, diciembre traerá un 'macropuente' con el traspaso del Día de la Constitución al lunes 7 y la celebración de la Inmaculada Concepción el martes 8. La Navidad, el 25 de diciembre, cerrará el calendario laboral.
Fiestas laborales de la Comunidad de Madrid en 2026
- 1 de enero (jueves), Año Nuevo.
- 6 de enero (martes), Epifanía del Señor.
- 2 de abril, Jueves Santo.
- 3 de abril, Viernes Santo.
- 1 de mayo (viernes), Fiesta del Trabajador.
- 2 de mayo (sábado) Fiesta de la Comunidad de Madrid.
- 15 de agosto (sábado), Asunción de la Virgen.
- 12 de octubre (lunes), Fiesta Nacional de España.
- 2 de noviembre (lunes), Todos los Santos.
- 7 de diciembre (lunes), Día de la Constitución Española.
- 8 de diciembre (martes), Día de la Inmaculada Concepción.
- 25 de diciembre (viernes), Natividad del Señor.
