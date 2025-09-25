Ayuso recuperará el macropuente de diciembre en 2026: ¿Cuántos puentes festivos tendrán los madrileños?

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó este miércoles el calendario de días festivos para 2026. El Decreto, que se publicará antes del 30 de septiembre, incluye doce jornadas de carácter general, a las que cada municipio añadirá otras dos fiestas locales. Aunque la decisión corresponde exclusivamente al Ejecutivo autonómico, la propuesta será compartida con los demás grupos políticos de la Asamblea de Madrid.

Gracias a esta planificación, los madrileños ya pueden empezar a organizar sus vacaciones alrededor de estas fechas. En 2026 contarán con unos cuantos puentes, perfectos para una escapada que nos disipa del ruido y el estrés de la capital.

¿Cuántos puentes tendrán los madrileños?

En total, los madrileños podrán disfrutar en 2026, como mínimo, de seis puentes a lo largo del año. El 25 de julio ya no será festivo, como en ocasiones anteriores. Para compensar su pérdida, el Ejecutivo dirigido por Isabel Díaz Ayuso ha traído de vuelta a la Comunidad de Madrid el marcopuente de diciembre, traspasando el Día de la Constitución al lunes 7 de diciembre. Esta iniciativa no se llevó a cabo en el presente año: en este caso, el 6 de diciembre cae en sábado y no se traspasa a otra jornada.

Como cada año, el calendario comenzará el 1 de enero, cuando los madrileños, al igual que el resto de españoles, celebrarán Año Nuevo, que en 2026 caerá en jueves. Pocos días después, el martes 6 de enero, llegará el tradicional Día de Reyes, una cita muy esperada por las familias. Tras estas fechas, el siguiente periodo festivo no llegará hasta la Semana Santa, con el Jueves y Viernes Santo, los días 2 y 3 de abril, que marcarán el primer gran puente del año.

El 1 de mayo se conmemorará el Día del Trabajo, y al día siguiente, el 2 de mayo, la región recordará la revuelta contra los franceses en 1808. En esta ocasión, la fiesta coincidirá con sábado y no se trasladará al lunes, lo mismo que ocurrirá con el festivo de la Asunción, el 15 de agosto, que también caerá en sábado.

Los grandes puentes se concentrarán en la recta final del año: el lunes 12 de octubre con la Fiesta Nacional; el traslado de Todos los Santos al lunes 2 de noviembre; y este auténtico macropuente en diciembre, cuando el festivo del Día de la Constitución, traspasado al lunes 7, se unirá al de la Inmaculada Concepción del martes 8. Finalmente, la Navidad, el 25 de diciembre, pondrá el broche al calendario laboral.