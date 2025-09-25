Ayuso considera "suicida" la política de Sánchez para Palestina: "Pretendiendo aislar a Israel quien se queda sola es España"”

"Suicida", así ha considerado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la política de Pedro Sánchez para Palestina. “Pretendiendo aislar a Israel quien se queda sola es España. Es suicida que nuevamente Hamás te aplauda", ha señalado Ayuso, que asegura que el presidente del Gobierno ha elegido erigirse en "líder mundial de la extrema izquierda" cuando sus socios se hunden en las encuestas.

Sobre las palabras del Rey en Naciones Unidas en las que se ha referido como "masacre" la invasión de Gaza, Ayuso ha trasladado el “trabajo leal y apoyo absoluto” de la Comunidad de Madrid a la monarquía, aunque ha eludido manifestarse directamente en el trascurso de un desayuno informativo. "Mi opinión es que ojalá entreguen a los rehenes", ha señalado, y ha invitado a esperar a que Egipto y Jordania, "países limítrofes", se pronuncien sobre la solución de los dos Estados. "Sobre los dos estados ya será la comunidad internacional la que decida, no el presidente del Gobierno", ha señalado.

A lo largo de más de una hora, la presidenta madrileña ha declamado contra el Gobierno y su presidente, al que asegura haber llevado a España a un momento "inédito y preocupante" que nos tiene que "obligar a despertar". Ayuso se ha referido a la situación como "el culebrón caribeño de Moncloa", y mencionado el procesamiento del hermano del presidente, David Sánchez, la decisión del juez Peinado de que su mujer, Begoña Gómez, una asistente y el delegado del Gobierno en Madrid sean juzgados por un jurado si finalmente se sientan en el banquillo, las situaciones de los exsecretarios de Organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, y la del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "que depende del amo y trabaja como ministro 23 para protegerles a todos desde dentro", pendiente de que se conozca la fecha de su juicio por revelación de secretos.

En relación con el proceso contra Begoña Gómez ha salido, además, en defensa del juez Juan Carlos Peinado, víctima, ha dicho, de "un trabajo denodado y calculado de los poderes del Estado" en su contra. "Está quedando demostrado que la mujer del presidente del Gobierno empleaba la Moncloa para sus proyectos particulares", ha mantenido. "Veremos hasta dónde llega. Por ahora, el único sentenciado es el propio juez, por el ministro de Justicia", ha añadido en referencia a Félix Bolaños.