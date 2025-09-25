OCIO
Arranca la Madrid Cocktail Week 2025: más de 90 locales y 500 combinados diferentes
Madrid se convierte en capital mundial de la coctelería por unos días
Este viernes da comienzo en Madrid uno de los eventos más esperados del año para los amantes de la bebida. Si lo tuyo son las copas y los cocktails, estás de enhorabuena, porque durante diez días la ciudad será protagonista por sus combinados.
La octava edición de la Madrid Cocktail Week llega a la urbe del 26 de septiembre al 5 de octubre, una iniciativa que incluye un programa compuesto de diversas actividades relacionadas con este mundo de la coctelería. En esta ocasión, más de 90 locales, restaurante y hoteles de lujo de la ciudad formarán parte de este 'festival de la bebida'. Si eres amante de la piña colada o del gin-tonic, atento a lo que se viene en la capital a partir de este fin de semana.
Madrid Cocktail Week aterriza en la capital
En colaboración con la Gala de los Top Cocktails Bars y su nuevo listado, que se dará a conocer el próximo lunes, la Madrid Cocktail Week ofrecerá a los madrileños más de 500 cócteles que se ofrecerán a lo largo y ancho de la ciudad. Bares, restaurantes y hoteles de lujo madrileños presentan talleres y experiencias para adentrarnos en el mundo de la coctelería.
La novedad de este año en los más de 90 locales participantes es el movimiento NOLO (No o Low Alcohol), que obliga a todos ellos a incluir al menos un cóctel sin alcohol o de baja graduación en su carta. Destacan también los entrenamientos de bartenders llegados para The World's Best Barsque podrán presenciarse en distintas localizaciones. El Palacio de Santa Bárbara será un año más el punto de referencia del festival, donde se desarrollarán aperitivos, talleres, degustaciones o cenas exclusivas, entre otras actividades.
Mr. Black, Perrier, Polot o Matusalen son algunas de las marcas de licor que estarán presentes en las barras de los establecimientos participantes. Si quieres más detalles sobre la programación del festival, pincha en el siguiente enlace y descubre los secretos de esta nueva edición.
- Emoción con el reconocimiento al Dúo Dinámico y frialdad con el de Marisa Paredes en los Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid
- Estamos abandonados, nadie nos ampara': los vigilantes de seguridad de Barajas acusan a la empresa y a las autoridades de vulnerar su derecho a huelga
- The Lemonheads en Madrid: el eterno naufragio de Evan Dando, la criatura más bella del 'indie
- Última hora de Begoña Gómez, en DIRECTO | Reacciones al juicio con jurado popular a Begoña Gómez y al delegado del Gobierno en Madrid por malversación
- Casa Longinos: el restaurante con cola para el menú en el que los actores de Hollywood comían vestidos de romanos
- De Marisa Paredes a Vargas Llosa... este es el listado oficial de artistas premiados por la Comunidad de Madrid
- Damiano David pone Madrid a temblar: poca carne y mucho amor tras el reventón de Måneskin
- Ramón Arcusa, pura emoción al recordar a su compañero Manuel de la Calva: 'Nos dejó, pero su legado sigue ahí