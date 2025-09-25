Arranca la Madrid Cocktail Week 2025: más de 90 locales y 500 combinados diferentes

Este viernes da comienzo en Madrid uno de los eventos más esperados del año para los amantes de la bebida. Si lo tuyo son las copas y los cocktails, estás de enhorabuena, porque durante diez días la ciudad será protagonista por sus combinados.

La octava edición de la Madrid Cocktail Week llega a la urbe del 26 de septiembre al 5 de octubre, una iniciativa que incluye un programa compuesto de diversas actividades relacionadas con este mundo de la coctelería. En esta ocasión, más de 90 locales, restaurante y hoteles de lujo de la ciudad formarán parte de este 'festival de la bebida'. Si eres amante de la piña colada o del gin-tonic, atento a lo que se viene en la capital a partir de este fin de semana.

Madrid Cocktail Week aterriza en la capital

En colaboración con la Gala de los Top Cocktails Bars y su nuevo listado, que se dará a conocer el próximo lunes, la Madrid Cocktail Week ofrecerá a los madrileños más de 500 cócteles que se ofrecerán a lo largo y ancho de la ciudad. Bares, restaurantes y hoteles de lujo madrileños presentan talleres y experiencias para adentrarnos en el mundo de la coctelería.

La novedad de este año en los más de 90 locales participantes es el movimiento NOLO (No o Low Alcohol), que obliga a todos ellos a incluir al menos un cóctel sin alcohol o de baja graduación en su carta. Destacan también los entrenamientos de bartenders llegados para The World's Best Barsque podrán presenciarse en distintas localizaciones. El Palacio de Santa Bárbara será un año más el punto de referencia del festival, donde se desarrollarán aperitivos, talleres, degustaciones o cenas exclusivas, entre otras actividades.

Mr. Black, Perrier, Polot o Matusalen son algunas de las marcas de licor que estarán presentes en las barras de los establecimientos participantes. Si quieres más detalles sobre la programación del festival, pincha en el siguiente enlace y descubre los secretos de esta nueva edición.