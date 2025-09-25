"RIESGOS GRAVES E IRREVERSIBLES"
Aranjuez abre acciones judiciales contra plantas solares que amenazan su Paisaje Cultural
Su efecto acumulativo podría comprometer incluso la permanencia de Aranjuez en la Lista de Patrimonio Mundial, según la Evaluación de Impacto Patrimonial emitida por la profesora Carmen Añón
EPE
El Pleno del Ayuntamiento de Aranjuez ha aprobado por unanimidad la propuesta presentada por el Alcalde, Miguel Gómez Herrero, para el ejercicio de acciones judiciales contra la instalación de plantas solares fotovoltaicas en el entorno del municipio, dentro de la zona de amortiguamiento del Paisaje Cultural de Aranjuez, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2001.
El Consistorio, según el comunicado difundido este jueves, ha tomado esta decisión tras constatar los riesgos graves e irreversibles que estos proyectos pueden suponer para los valores de autenticidad e integridad del Paisaje Cultural, cuya universalidad y excepcionalidad fueron expresamente reconocidas por la UNESCO en 2015.
La Evaluación de Impacto Patrimonial emitida por la profesora Carmen Añón, reconocida autoridad en la materia, concluye que las plantas solares proyectadas generan perturbaciones severas en el conjunto del Paisaje Cultural y que su efecto acumulativo podría comprometer incluso la permanencia de Aranjuez en la Lista de Patrimonio Mundial.
En la misma línea, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha advertido de un impacto ambiental “severo y permanente” que pone en riesgo los valores protegidos por la Convención del Patrimonio Mundial de 1972.
El Ayuntamiento, en defensa del interés general y de la conservación del bien declarado Patrimonio de la Humanidad, impugnará ante los tribunales las correspondientes resoluciones de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El Tercer Teniente de Alcalde y Portavoz del Gobierno, Ignacio Díaz Toribio, ha subrayado que “nuestra obligación como institución es preservar el legado cultural y natural que nos identifica como ciudad. Aranjuez no puede arriesgar su permanencia en la Lista de Patrimonio Mundial frente a proyectos que no han tenido en cuenta su impacto sobre este valor excepcional”.
Con este acuerdo, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la defensa del Paisaje Cultural de Aranjuez y con la protección de un patrimonio reconocido en todo el mundo como "testimonio único de la interacción entre la naturaleza y el ser humano".
