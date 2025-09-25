Angelita, el bar de Madrid que vuelve a colarse entre los 100 mejores del mundo: "Somos representantes de lo que ocurre en la ciudad"

La clasificación The World’s Best Bars 2025, que elabora anualmente la lista de los cien mejores bares del mundo, ha incluido uno de Madrid entre los 100 mejores del mundo: la coctelería Angelita Madrid. Mario Villalón, uno de los dos hermanos que está detrás del proyecto, asegura que están contentos con la noticia, aunque horas después de conocerla ya tienen la cabeza puesta en la jornada. "Hoy hay bastante tarea", dice poco después de abrir el local. "Somos castellanos para lo bueno y para lo malo", bromea.

Custodiada por los hermanos Villalón, esta coctelería se ha posicionado en el puesto número 51. También aparecieron en la lista de 2024, aunque asegura que no es algo en lo que él y su hermano piensen demasiado. "Nuestro estilo es trabajar duro, hacer las cosas bien y, si los reconocimientos llegan, estaremos agradecidos. Si no, seguiremos trabajando igual", expone.

Queriendo o sin quererlo, lo cierto es que su nombre ahora aparece en la guía de los bares que visitar. Y eso, afirma, sí que se nota. Más que en el ego.

También engordan la lista de locales que hacen que Madrid sea cada vez más popular por su ocio nocturno. "Siento que somos un poco representates de lo que está ocurriendo en la ciudad. Antes lo fue, y lo sigue siendo, Salmon Guru. Cuando abrimos nosotros tenías Del Diego o el Cock y un par de sitios más en hoteles, y ahora la escena del cóctel ha crecido mucho. Se bebe bien en muchos sitios. En Madrid sigue creciendo la escena del cóctel", apunta.

Fórmula del éxito

Su fórmula para el éxito, además de este trabajo, es una "propuesta bastante atrevida". Todos los ingredientes que se introducen en sus cócteles están manufacturados dentro del bar. Tienen su propia línea de destilados y trabajan sin hielo gracias a unos vasos que han diseñado que mantienen la temperatura constante. ¿Las ventajas? Que no se agua y, además, que ahorran 30.000 litros de agua al mes. "Buscamos ese concepto de eficiencia y de sostenibilidad", añade Mario. Por todo ello, en el último año y medio han recibido varias llamadas para presentar su proyecto en concursos o congresos.

David y Mario Viallón, los hermanos al frente de la coctelería Angelita Madrid. / CEDIDA

El negocio es familiar. Sus padres son los responsables del cuidado y la producción de verduras y hortalizas en su huerta en Litos, una localidad española que pertenece al municipio Ferreras de Abajo, en la provincia de Zamora, que les llevan al local. Este cuenta con dos plantas: la de arriba, donde está David, responsable del bar de vinos (con 90 por copas y más de 3.000 por botellas) y del restaurante.

En la planta baja está Mario con la coctelería, donde sirven también comida y 18 cócteles elaborados con productos de temporada. El más popular es el que hacen con membrillo de temporada, hojas de limonera, ginebra y espuma de zumo de limón.

Bares de todo el mundo

La lista ampliada del 51 al 100 incluye bares de 34 ciudades de todo el mundo, entre los que se encuentran otros tres españoles, todos ellos en Barcelona. Uno es el Dr. Stravinsky, en el puesto 83; otro Boadas, en el 85; y el último Foco, que entra por primera vez en la lista en el puesto 89.

En total ha habido 16 nuevas incorporaciones, entre las que se encuentran las primeras entradas de Taichung (Taiwán) con Vender (74) y Medellín (Colombia) con Mamba Negra (81) y Bar Carmen (100).

La lista ampliada prepara el escenario para el anuncio en directo de Los mejores bares del mundo 2025, que se celebrará el 8 de octubre en Hong Kong. Esta se creaa partir de los votos de un panel de más de 800 expertos independientes, incluyendo reconocidos bartenders, educadores, autoridades de cócteles y galardonados escritores sobre bebidas.

Europa lidera la lista con 15 bares, incluyendo los cuatro de España y otros cuatro de Italia, mientras que Reino Unido sigue con tres incorporaciones para Londres.