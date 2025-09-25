Alcobendas aprueba que su parque forestal tenga el nombre de la Princesa Leonor

El Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas ha aprobado en su primera sesión ordinaria tras el verano y con los votos a favor de Partido Popular, PSOE, Futuro Alcobendas (los tres impulsores de la iniciativa) y VOX y el voto en contra de Más Madrid, bautizar el nuevo espacio verde de Alcobendas como “Parque Forestal Princesa Leonor”.

La alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara, ha asegurado que “este nombramiento es un símbolo del compromiso que la Princesa Leonor representa como parte de una nueva generación comprometida con los valores democráticos, la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente y una declaración de futuro que refuerza el mensaje de que el cuidado del planeta es una prioridad nacional para que pueda ser disfrutado por las generaciones futuras”

El nuevo parque forestal es un proyecto ecológico que tiene el objetivo de renaturalizar un espacio degradado, restaurar ecosistemas y potenciar la absorción de gases de efecto invernadero. Contará con una superficie total de 227.780 metros cuadrados que se van a integrar con el Monte de Valdelatas de Alcobendas y la Dehesa Boyal de San Sebastián de los Reyes formando un corredor ecológico de más de 1.028 hectáreas y dando continuidad al Arco Verde promovido por la Comunidad de Madrid.

La inversión prevista por parte del Ayuntamiento es de 8,4 millones de euros a los que se suman otros 2,6 millones de la Fundación Biodiversidad del MITECO, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea del Programa Next Generation.

Se prevé la plantación de más de 3.000 nuevos árboles y más de 50.000 especies de arbusto. Además, contará con un centenar de refugios de fauna para insectos, zorros, búhos, lechuzas y anfibios, así como una gran zona recreativa infantil que se convertirá en el sexto parque temático de nuestra ciudad, huertos urbanos para los vecinos y áreas de restauración y ocio integradas en el espacio natural.

El concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, Jesús Montero, ha destacado que el nuevo parque forestal “va a ser un referente de sostenibilidad y un gran proyecto para nuestra región, así como un espacio de encuentro para los vecinos”. “Con este nombramiento – ha añadido - Alcobendas entra hoy en el gran club de ciudades que reconocen la labor de sus monarcas nombrando parques en su honor. Desde Madrid capital, con su Parque Juan Carlos I y el Parque Felipe VI; Londres, con su Parque Olímpico Reina Isabel; Bruselas, con el Parque del Rey Balduino o Copenhague, con sus Jardines del Rey”.