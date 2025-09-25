El alcalde de Las Rozas anuncia un cheque bebé de 1.000 euros y congelar la tasa de basura

El alcalde de Las Rozas, José de la Uz, ha anunciado este jueves durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad 20 nuevas medidas, entre las que está un cheque bebé de 1.000 euros y la congelación de la tasa de basura, que pondrá en marcha el Ayuntamiento en las próximas semanas.

Entre estas medidas destacan un nuevo Cheque Bebé por importe de 1.000 euros, nuevas deducciones de impuestos y tasas y la construcción de 150 viviendas más de alquiler joven.

El alcalde ha explicado que Las Rozas es ejemplo de sostenibilidad e innovación, así como que ha conseguido un ahorro de 2 millones de euros en 2024 gracias a la instalación de paneles solares en los edificios públicos y centros educativos, que ya son totalmente autosuficientes gracias a la apuesta por la energía solar.

Además, gracias a la implantación del sistema de riego inteligente, se ha reducido un 40% anual el consumo de agua, lo que equivale a 30 piscinas olímpicas al año, tal y como ha recogido una nota remitida por el Consistorio.

Fomentar la natalidad

De la Uz ha anunciado que el Ayuntamiento expedirá una ayuda directa de 1.000 euros por niño nacido o adoptado en los años 2024 y 2025 con el objetivo de fomentar la natalidad.

En cuanto a los impuestos, ha señalado que se reducirá el IBI a las grandes empresas; se eliminará la tasa de alcantarillado; la tasa de inscripción en el registro de Parejas de Hecho; la de informes técnicos de accidentes de circulación y la de HuertosUrbanos. Además, se congelará definitivamente la tasa de basuras.

En materia de vivienda, a los 550 pisos de alquiler de protección para jóvenes que ya se están construyendo, se sumarán más de 150 viviendas en El Cantizal.

Sobre las mejoras en las instalaciones deportivas, durante los próximos meses se llevará a cabo una renovación completa de todas las máquinas de fitness en los cuatro polideportivos de la ciudad.

El regidor también ha anunciado el plan de asfaltado “Asfaltamos tu calle”, que supondrá una inversión de 8 millones de euros y se pondrá en marcha antes del verano de 2026.

De la Uz ha indicado, asimismo, que próximamente se incorporarán 25 nuevos agentes a su Policía Local, así como dos subinspectores. Se incorporarán también, según ha avanzado, cinco nuevos técnicos de Emergencias y dos de enfermeros, así como siete técnicos de Urbanismo.