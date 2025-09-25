TIEMPO
La AEMET advierte de un ascenso moderado de temperaturas en Madrid: este es el pronóstico
Este jueves da comienzo un cambio de tendencia que se agudizará durante el fin de semana
Atención, madrileños: el calor no ha dicho su última palabra en la capital. Tras unos diez días de lo más apacibles y frescos en la ciudad, los termómetros están a punto de dar comienzo a una escalada que traerá el calor de vuelta a la urbe en las horas centrales del día. Así pues, otoño da comienzo en Madrid con un incremento moderado de temperaturas que muchos vecinos ya no esperaban a estas alturas.
Este jueves el incremento empezará a hacerse notar, con unas temperaturas máximas de hasta veintitrés grados que, después de muchos días, vuelven a sobrepasar así la barrera de los veinte. Las mínimas, que esta pasada madrugada cayeron hasta los diez grados, continúan siendo frías.
El sol volverá a 'picar' este fin de semana en Madrid
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sostiene que el día de hoy marcará un cambio de tendencia que se apreciará en su máxima plenitud este fin de semana. A partir de este viernes, y durante tres días consecutivos, los termómetros alcanzarán los veintiséis grados en la ciudad de Madrid, un valor que podría incluso ser más alto en algunas localidades del sur de la comunidad autónoma.
Si bien la AEMET advirtió hace unos días del inusual otoño cálido que espera al país, pocos esperaban que esta afirmación fuera a verse reflejada con tanta celeridad. Y es que esta tendencia no se limitará solo al fin de semana: octubre arrancará la semana que viene con máximas de veintiocho grados en Madrid, unas temperaturas que podrían ser una advertencia sobre lo que se cierne sobre la ciudad en los próximos meses. Y es que, según los expertos, octubre y noviembre no serán meses demasiado fríos en la meseta, sino más bien al contrario.
