Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TIEMPO

La AEMET advierte de un ascenso moderado de temperaturas en Madrid: este es el pronóstico

Este jueves da comienzo un cambio de tendencia que se agudizará durante el fin de semana

El sol podría 'apretar' en Madrid los próximos días.

El sol podría 'apretar' en Madrid los próximos días. / EFE

Javier Quintana

Madrid

Atención, madrileños: el calor no ha dicho su última palabra en la capital. Tras unos diez días de lo más apacibles y frescos en la ciudad, los termómetros están a punto de dar comienzo a una escalada que traerá el calor de vuelta a la urbe en las horas centrales del día. Así pues, otoño da comienzo en Madrid con un incremento moderado de temperaturas que muchos vecinos ya no esperaban a estas alturas.

Este jueves el incremento empezará a hacerse notar, con unas temperaturas máximas de hasta veintitrés grados que, después de muchos días, vuelven a sobrepasar así la barrera de los veinte. Las mínimas, que esta pasada madrugada cayeron hasta los diez grados, continúan siendo frías.

El sol volverá a 'picar' este fin de semana en Madrid

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sostiene que el día de hoy marcará un cambio de tendencia que se apreciará en su máxima plenitud este fin de semana. A partir de este viernes, y durante tres días consecutivos, los termómetros alcanzarán los veintiséis grados en la ciudad de Madrid, un valor que podría incluso ser más alto en algunas localidades del sur de la comunidad autónoma.

Noticias relacionadas y más

Si bien la AEMET advirtió hace unos días del inusual otoño cálido que espera al país, pocos esperaban que esta afirmación fuera a verse reflejada con tanta celeridad. Y es que esta tendencia no se limitará solo al fin de semana: octubre arrancará la semana que viene con máximas de veintiocho grados en Madrid, unas temperaturas que podrían ser una advertencia sobre lo que se cierne sobre la ciudad en los próximos meses. Y es que, según los expertos, octubre y noviembre no serán meses demasiado fríos en la meseta, sino más bien al contrario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Emoción con el reconocimiento al Dúo Dinámico y frialdad con el de Marisa Paredes en los Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid
  2. Estamos abandonados, nadie nos ampara': los vigilantes de seguridad de Barajas acusan a la empresa y a las autoridades de vulnerar su derecho a huelga
  3. The Lemonheads en Madrid: el eterno naufragio de Evan Dando, la criatura más bella del 'indie
  4. Última hora de Begoña Gómez, en DIRECTO | Reacciones al juicio con jurado popular a Begoña Gómez y al delegado del Gobierno en Madrid por malversación
  5. Casa Longinos: el restaurante con cola para el menú en el que los actores de Hollywood comían vestidos de romanos
  6. De Marisa Paredes a Vargas Llosa... este es el listado oficial de artistas premiados por la Comunidad de Madrid
  7. Damiano David pone Madrid a temblar: poca carne y mucho amor tras el reventón de Måneskin
  8. Ramón Arcusa, pura emoción al recordar a su compañero Manuel de la Calva: 'Nos dejó, pero su legado sigue ahí

Mercado de Segunda Vida en Pozuelo de Alarcón: así funciona el mercadillo para encontrar chollos

Mercado de Segunda Vida en Pozuelo de Alarcón: así funciona el mercadillo para encontrar chollos

El fiscal general acusa al "aparato institucional de la Comunidad de Madrid" de maniobrar para presentar a González Amador como "víctima" del Gobierno

El fiscal general acusa al "aparato institucional de la Comunidad de Madrid" de maniobrar para presentar a González Amador como "víctima" del Gobierno

Estos son todos los ganadores de la LVI edición de los Premios Ciudad de Alcalá: fecha y lugar de la gala de entrega

Estos son todos los ganadores de la LVI edición de los Premios Ciudad de Alcalá: fecha y lugar de la gala de entrega

Ayuso tilda de "culebrón caribeño" la semana política en Moncloa

Ayuso tilda de "culebrón caribeño" la semana política en Moncloa

Ayuso: "La Moncloa es un culebrón caribeño"

Ayuso: "La Moncloa es un culebrón caribeño"

La AEMET advierte de un ascenso moderado de temperaturas en Madrid: este es el pronóstico

La AEMET advierte de un ascenso moderado de temperaturas en Madrid: este es el pronóstico

Madrid, capital de los eSports este fin de semana con las finales de la LEC 2025 y la LEC XPO

Madrid, capital de los eSports este fin de semana con las finales de la LEC 2025 y la LEC XPO

Herida grave una mujer al ser apuñalada por un hombre en una vivienda de Tenerife

Herida grave una mujer al ser apuñalada por un hombre en una vivienda de Tenerife