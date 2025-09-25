Abierto un nuevo acceso para vehículos desde el Estadio Metropolitano a la M-40

Un nuevo acceso desde el estadio Riyadh Air Metropolitano a la M-40 en dirección sur está en funcionamiento como parte de las obras desarrolladas por el Atlético de Madrid para mejorar la movilidad de vehículos en el distrito de San Blas-Canillejas dentro de las infraestructuras planteadas en torno a la futura Ciudad del Deporte.

Este corredor vial desde el estadio a la M-40 es un nuevo paso inferior de dos carriles que discurre bajo la rotonda de la Avenida de Arcentales en dirección sur para ofrecer un acceso más eficiente y seguro a quienes acudan puntualmente al estadio, y para los vecinos que amplían sus opciones de movilidad diaria.

Las mejoras de movilidad en los accesos al Riyadh Air Metropolitano también permitirán reducir entre 20 y 25 minutos los tiempos de llegada y de salida durante los partidos y eventos de gran afluencia, según los promotores de la obra.

El nuevo acceso a la M-40 Sur y el desmantelamiento de las dos torres de alta tensión que impedían su apertura, se suman a otras actuaciones realizadas por el Atlético de Madrid, con una inversión de cerca de 40 millones de euros, para mejorar la movilidad en un área en la que confluyen varias vías y son la principal vía de entrada al barrio de Las Rosas y Las Musas.

Esta infraestructura vial se suma la apertura, el pasado mes de junio, de nuevos accesos que incluyen un ramal para canalizar el tráfico procedente de la M-14 hacia el estadio Metropolitano y hacia el distrito de San Blas-Canillejas, y otro para el procedente de la M-21.

Estas dos nuevas vías de circulación conectan directamente con lo que, según la previsión, será en el primer semestre de 2027 la Ciudad del Deporte en el distrito de San Blas-Canillejas, facilitando el acceso a la zona.

Además, entre los kilómetros 9 y 10 de la M-40 —en el nudo que conecta con la M-14, la M-21 y la A-2— se ha separado el tráfico principal de la autopista de circunvalación construyendo dos nuevos ramales que desvían los vehículos desde la M-14 y la M-21 hacia una vía de servicio paralela a la calzada principal.

Con la adecuación de estas vías, la Ciudad del Deporte -iniciativa de desarrollo urbano impulsada por el Ayuntamiento de Madrid y el Club Atlético de Madrid- explica en nota de prensa que conecta las diversas instalaciones en construcción con las principales arterias de la capital.