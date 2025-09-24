La Universidad Politécnica nombrará a Rafa Nadal doctor honoris causa en marzo próximo

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha inaugurado este miércoles el curso académico 2025-2026, en una ceremonia en la que el rector Óscar García Suárez ha lamentado la escasa financiación que recibe la universidad, además de anunciar que el tenista Rafa Nadal será investido doctor honoris causa en marzo próximo.

Este reconocimiento a Nadal se concederá a propuesta de la Facultad de la Actividad Física y del Deporte de la UPM, que aprobó su investidura en marzo de 2022, pero el propio tenista solicitó que se pospusiera hasta la finalización de su carrera deportista, según indica la UPM en una nota.

El rector ha repasado, en su discurso de inauguración, los “hitos, retos, oportunidades y limitaciones” de la UPM, apuntando que en estos momentos “de cambio e inestabilidad” la universidad “debe mostrar su mejor cara” y mostrar que es una institución “fiable, estable y rigurosa, con unos objetivos claros y en constante evolución para adaptarse a los retos”.

En esta línea, el rector ha ensalzado que la Politécnica cuenta con unas enseñanzas “punteras” y conectadas con el mundo empresarial y con un “altísimo nivel de investigación”, siendo líder en creación de empresas en el entorno universitario.

Por otro lado, ha lamentado que “una parte importante” del futuro de la UPM pasa por su financiación, afeando que “como todos saben no está llegando a cubrir los gastos de personal y de funcionamiento”, lo que “le impide siquiera intentar algunas acciones muy importantes”.

Pese a ello, ha ensalzado el acuerdo alcanzado con la Comunidad de Madrid para asegurar la financiación en un marco temporal de cinco años.

Los retos de la UPM

García Suárez ha mencionado algunos de los retos que se ha marcado la Politécnica, como afrontar una “revisión profunda” de sus titulaciones, equilibrar la carga docente de los departamentos, “simplificar y digitalizar” todos sus procedimientos, mejorar la comunicación “a todos los niveles” e incrementar su oferta de formación dual.

Durante su discurso ha indicado los proyectos que pondrá en marcha la UPM, como crear la oficina de gestores de proyectos en 2026, aumentar la dotación del programa propio de investigación, lanzar nuevos títulos conjuntos con sus universidades socias de la alianza europea, y lanzar una nueva titulación, entre otros.

La lección inaugural del encuentro ha corrido a cargo de la catedrática de Estadística e Investigación Operativa de la UPM y Premio Nacional de Estadística 2024, Concha Bielza, bajo el título “Inteligencia Artificial interpretable”.

En su intervención ha resaltado la necesidad de dotar a la inteligencia artificial de explicaciones comprensibles, o incluso de avanzar hacia modelos intrínsecamente interpretables.