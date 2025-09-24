Cuatro años de la unidad psiquiátrica a domicilio del Niño Jesús: "El monstruito que vivía en mi cabeza se ha vuelto más pequeño"

"Ya no me pesa una manzana más que mi paz mental, ya no me condeno por lo que comí ni por lo que no hice ni por la inactividad. Por fin mi mente empieza a hospedar el silencio, que ahora es mi señal de libertad. Ahora el monstruito que vivía en mi cabeza se ha vuelto más pequeño y ya no le temo. He aprendido a desobedecerlo". El monstruito en cuestión es un trastorno de la conducta alimentaria. La cabeza en la que vivía, la de Elena, una adolescente que empezó con este problema durante una estancia para estudiar un año escolar en EEUU. Y el testimonio, un fragmento de la carta a sí misma que Silvia Yáñez, la psicóloga que la ha tratado, le pidió que escribiera el último día de su ingreso antes de darle el alta después de seis semanas. Un ingreso muy particular, porque fue en su casa.

Elena es una de los 234 niños y adolescentes que han pasado por la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica a Domicilio del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús desde su puesta en marcha, en julio de 2021. Pionera en España en el ámbito infanto-juvenil, esta unidad dispensa el tratamiento integral que un paciente recibiría en el hospital, pero en el entorno conocido de su hogar, con su familia y con visitas cotidianas de psiquiatra, psicólogo y enfermeras.

"Al final es un tratamiento comunitario intensivo basado en la familia que se concibe como una alternativa a la hospitalización convencional, pero es un proceso asistencial de rango hospitalario tanto en objetivos como en intensidad", explica Montserrat Graell, jefa del Servicio de Psiquiatría del Niño Jesús. "Se destina a niños y adolescentes con patología mental grave, que precisan atención de rango hospitalario".

Para ello, se tienen en cuenta tres criterios. En primer lugar, tener la certeza de que en el domicilio queda salvaguardada la seguridad del paciente. En segundo, que tanto paciente como familia muestren compromiso con el tratamiento y posibilidad de organizarse. Y, finalmente, criterios geográficos, dadas las limitaciones de una unidad integrada por un único psiquiatra, una única psicóloga y tres enfermeras y que actualmente solo dispone de ocho plazas.

A cambio, entienden los profesionales, esta modalidad de hospitalización ofrece numerosas ventajas para pacientes en que está indicada. Aparte de una mayor calidad de vida y una mejora de las relaciones sociales, el acceso a los entornos del paciente favorece la prevención en círculos más allá del propio paciente. También permite el trabajo con los hermanos, a menudo los grandes olvidados en estas situaciones. Pero, sobre todo, potencia lo que Yáñez llama "alianza terapéutica", la relación de confianza entre el paciente y el profesional. "Se produce de manera más rápida y más intensa", explica la psicóloga del Niño Jesús. "Los niños se sienten más cómodos y son más capaces de permitir nuestra entrada en su vida y su intimidad. Se sienten más entendidos, receptores de un interés genuino por las cosas que les preocupan".

Integrantes de la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Pediátrica a Domiclio del Niño Jesús, en una intervención. La unidad empezó a funcionar en 2021. / COMUNIDAD DE MADRID

Lo mismo, prosigue, es aplicable a las familias. "Si en cualquier cuestión de salud mental infantil o con adolescentes el abordaje familiar es fundamental, en la hospitalización domiciliaria es imprescindible", aclara. "Las familias forman parte del equipo terapéutico. Al alta, tanto las familias como los pacientes están más preparados para los futuros retos de su recuperación".

Equipo cohesionado

Lo sabe bien otra Silvia, la madre de Elena. La menor de sus tres hijas viajó a EEUU para cursar un año académico. Allí engordó un poco y después de Navidad, un intento de adelgazar "hizo mella en ella y empezó a estar enferma". Comenzó a hacer ejercicio denodadamente y a perder peso. La familia de acogida en EEUU alertó a Silvia, pediatra de profesión, y a su marido, traumatólogo. Pensaban que estaba comiendo poco. "Nos enviaron una foto en la que Elena, que es, más o menos, como yo, debía de pesar la mitad que yo", relata. Era el mes de abril y fue cuando se dieron cuenta de la envergadura del problema.

El marido de Silvia cogió un avión para traerla de vuelta a España. Estuvo ingresada y los tres primeros días la pudieron acompañar. "Después de todo un curso sin verla, en el aeropuerto la abracé y tocabas todas las vértebras, pero pensé: 'Bueno, ya está aquí, ya vamos a empezar el proceso de curación'". Comenzaron entonces a aprender muchas cosas, en parte, relata Silvia, con sentido del humor. "Mi hija me decía: 'Mamá, qué fuerte, estoy en el manicomio...' A ver, visto así... Pero realmente aprendimos ya ahí muchas estrategias".

Al cabo de unos 10 días les ofrecieron la oportunidad de la hospitalización a domicilio y les pareció una buena posibilidad. "Habíamos educado a nuestras hijas en ser completamente autónomas, independientes, pero este trastorno nos puso en un contexto absolutamente diferente", continúa. "Yo me disfracé de generala y Elena asumió su papel de obediente, pese a ser adolescente, y empezamos el tránsito".

Transcurridos los meses, Silvia siente que entrar en Unidad de Hospitalización Psiquiátrica a Domicilio fue un privilegio. "Nos hemos sentido acogidos como familia", cuenta. "Realmente, no solo tienes que trasladar lo que aprendes en el hospital a tu casa, sino que lo aprendes in situ. Es una terapia completamente hecha a medida; viene la enfermería, ve las comidas, están al teléfono, ven el entorno... Es verdad que uno abre las puertas de su casa pero es un equipo tremendamente cohesionado. Un día viene el psiquiatra, otro viene el psicólogo, otro viene la enfermería..., pero uno tiene todos los días la sensación de que todo el equipo es consciente de lo que allí ocurre y trabaja en una dirección. Y en esa vulnerabilidad de enfrentarte a un trastorno mental nos integra mucho a las familias, nos da recursos".

Mienbros de la unidad preparan la medicación necesaria. Integrada por un psiquiatra, una psicóloga y tres enfermeras, tiene ocho plazas.micilo del Hospital Niño Jesús. / COMUNIDAD DE MADRID

El programa se puso en marcha en 2021, después de un proyecto piloto en 2019. "Asistíamos desde hace años a un continuo aumento de la necesidad de hospitalización psiquiátrica de niños y adolescentes, un alta tasa de reingresos y un número creciente de diagnósticos de trastornos de conducta alimentaria resistentes al tratamiento", manifiesta el psiquiatra de la unidad, Ricardo Camarneiro, "y toda esta situación nos llevó a pensar que teníamos que proponer alguna modificación".

Un 98,5% de pacinetes que completan el protocolo

Cuatro años después, por la unidad han pasado un total de 234 niños y adolescentes que han supuesto casi 9.500 días de ingreso hospitalario evitados. "Estimamos que por cada 50 ingresos en esta unidad evitamos unos 2.000 días de ingreso hospitalario, lo que en cuestión de gestión clínica es muy interesante", subraya la doctora Graell. La media de permanencia en la unidad es de 29 días y la media de edad de los pacientes, de 13 a 14 años, si bien han tenido a niños de 7 años y a adolescentes de 17 hasta que cumplen 18.

La mayoría, hasta el 79%, son por trastornos de la conducta alimentaria y el 21% restante por episodios depresivos, episodios psicóticos, trastorno obsesivo compulsivo o descompensaciones de niños y adolescentes con trastornos del espectro autista.

Además, una cifra que da cuenta de ese refuerzo de la "alianza terapéutica" a la que alude la psicóloga de la unidad, Silvia Yáñez, el 98,5% de los pacientes que entran completan todo el protocolo. En un 7% de los casos se precisa en algún momento un ingreso hospitalario convencional durante el tratamiento para luego regresar a la modalidad de hospitalización a domicilio. Las visitas a urgencias durante el periodo de hospitalización domiciliaria son escasas, circunstancia que los responsables achacan a la posibilidad de contacto telefónico las 24 horas los siete días a la semana que brinda la unidad. Según revelaba ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el balance presentado en el remodelado auditorio del Hospital Niño Jesús, la unidad está valorada por los pacientes y familias con un 4,9 sobre 5.

Aunque tal vez más que las cifras, sean las palabras las que mejor expresen esto, en este caso las de Elena en esa carta a sí misma que le pidió escribir la psicóloga antes de recibir el alta de su hospitalización a domicilio. "Y, sin embargo, ahora sé", escribió entonces. "Sé más que nunca que la verdadera importancia está en las pequeñas cosas que un día dejé de notar: reír, salir a cenar sin miedo, descansar si culpa. La libertad se esconde en lo cotidiano, en todo lo que la enfermedad se llevó en silencio. Y ahora que comienzo a recuperarlo entiendo que esta lucha vale la pena. Porque no solo se trata de comer o de engordar. Se trata de volver, de reconstruirme, de estar viva. Vale la pena reencontrarme con todo lo que perdí, y, sobre todo, vale la pena vivir el presente sin temerle al futuro. Gracias por hacerlo posible".