Reacciones de la política madrileña, en DIRECTO | Almeida ironiza con el caso de Begoña Gómez: "Más banquillo que en el derbi"

Los motivos por los que el juicio a Begoña Gómez y al delegado del Gobierno en Madrid será con jurado popular

El juez Juan Carlos Peinado ha dado por concluida la instrucción de la pieza del caso Begoña dedicada al presunto servicio privado que Cristina Álvarez, asistente de Moncloa, habría prestado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. El magistrado ha iniciado los trámites para enviar a juicio a la propia mujer de Pedro Sánchez, a Álvarez y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, quien antaño fuese secretario general de Presidencia del Gobierno. Se les atribuye una presunta malversación de fondos públicos derivada de esta labor personal que Álvarez habría llevado a cabo para beneficio de Begoña Gómez.

