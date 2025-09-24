Reacciones de la política madrileña, en DIRECTO | Almeida ironiza con el caso de Begoña Gómez: "Más banquillo que en el derbi"

En Directo
Los motivos por los que el juicio a Begoña Gómez y al delegado del Gobierno en Madrid será con jurado popular
El juez Juan Carlos Peinado envía a juicio con jurado popular a Begoña Gómez y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por malversación de caudales públicos relacionada con la labor privada que habría podido realizar en favor de los intereses privados de la esposa de Pedro Sánchez esta empleada, Cristina Álvarez.
El magistrado Juan Carlos Peinado ha cerrado la fase de instrucción de la parte del caso Begoña que investiga la supuesta utilización de una asistente de Moncloa, Cristina Álvarez, en tareas de carácter privado para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Con esta decisión, el juez pone en marcha el procedimiento que podría llevar a juicio tanto a Gómez como a Álvarez y a Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en Madrid y exsecretario general de la Presidencia.
El Gobierno tilda de "surrealista" la decisión del juez Peinado
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha arremetido contra el juez Juan Carlos Peinado al valorar su decisión como "surrealista". "Se explica por sí solo", ha respondido en los pasillos del Congreso a la pregunta de que sea un jurado popular quien juzgue a Begoña Gómez por un delito de malversación.
Yolanda Díaz arremete contra Peinado: "Su instrucción se va a estudiar en las facultades de derecho"
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha cargado contra el juez investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Su instrucción, ironizó en los pasillos del Congreso de los Diputados, "se va a estudiar en las facultades de Derecho de este país". La valoración de Díaz es la primera que hace en público un miembro del Gobierno tras conocerse su decisión de enviarla a juicio por malversación con un jurado popular.
Citados el sábado 27 de septiembre
La esposa del presidente, Begoña Gómez, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, han sido citados el sábado 27 de septiembre para una comparecencia previa.
El juez Juan Carlos Peinado ha dado por concluida la instrucción de la pieza del caso Begoña dedicada al presunto servicio privado que Cristina Álvarez, asistente de Moncloa, habría prestado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. El magistrado ha iniciado los trámites para enviar a juicio a la propia mujer de Pedro Sánchez, a Álvarez y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, quien antaño fuese secretario general de Presidencia del Gobierno. Se les atribuye una presunta malversación de fondos públicos derivada de esta labor personal que Álvarez habría llevado a cabo para beneficio de Begoña Gómez.
