Reacciones de la política madrileña, en DIRECTO | Almeida ironiza con el caso de Begoña Gómez: "Más banquillo que en el derbi"

Los motivos por los que el juicio a Begoña Gómez y al delegado del Gobierno en Madrid será con jurado popular

Begoña Gómez.

Begoña Gómez. / José Luis Roca

Marina Armas

Marina Armas

Madrid

El juez Juan Carlos Peinado envía a juicio con jurado popular a Begoña Gómez y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por malversación de caudales públicos relacionada con la labor privada que habría podido realizar en favor de los intereses privados de la esposa de Pedro Sánchez esta empleada, Cristina Álvarez.

