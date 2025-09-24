Una propuesta contra la migración ilegal de Vox provoca la suspensión del pleno de Getafe

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández (PSOE), ha suspendido el pleno municipal de este miércoles después de que todos los grupos municipales abandonasen la sala, a excepción de Vox ante el revuelo provocado por dicho partido con una propuesta contra la migración ilegal en el municipio.

Los hechos han ocurrido en la sesión ordinaria, cuando, durante el debate de una moción presentada por el grupo municipal de Vox, su portavoz, José Manuel Fernández, ha deslizado, entre otras cosas, una presunta vinculación de la inmigración con delincuencia en la ciudad.

En su intervención, el portavoz de Vox ha defendido además que desde la Comunidad de Madrid se suspendan las ayudas sociales a personas que entraron en el país de manera ilegal, así como eliminar las ayudas locales a asociaciones y colectivos que colaboren con la llegada de inmigrantes ilegales.

Unas propuestas que han provocado el enfado de los grupos municipales que conforman el Ejecutivo local -PSOE, Más Madrid-Compromiso por Getafe y Podemos-, cuyos concejales han decidido seguidamente abandonar el Pleno municipal en protesta por "la deriva xenófoba y racista de la ultraderecha".

A continuación, ante el revuelo generado, también han abandonado el Pleno los concejales del PP, por lo que, ante la falta de 'quorum', la alcaldesa-presidenta ha decidido la suspensión cautelar de la sesión ordinaria, comunicando a los distintos grupos municipales esta circunstancia de acuerdo con la normativa reguladora.

"No vamos a legitimar el odio en el Pleno de Getafe", ha denunciado la regidora socialista, quien ha decidido la suspensión definitiva del Pleno después de que los grupos de izquierda se reafirmaran en su abandono "ante la deriva de violencia política y física que la extrema derecha está generando en todo el país".

Tras la suspensión definitiva, desde el PSOE han insistido en un comunicado que "la propuesta de Vox no busca soluciones reales, sino alimentar el enfrentamiento social y estigmatizar a unos vecinos y vecinas de Getafe que, con independencia de sus lugares de nacimiento, contribuyen al bienestar de la ciudad".

"El Pleno municipal debe servir para resolver los problemas de la ciudad, no para exportar a Getafe la agenda de odio que Vox difunde en toda España y a la que el PP, una vez más, se suma como escudero", ha añadido Hernández, a pesar de que los ediles del PP también han abandonado el Pleno.

Por último, desde el PSOE han recalcado que "Getafe es un ejemplo de integración y de convivencia democrática, con una amplia red de programas municipales, asociaciones vecinales, culturales y deportivas que trabajan cada día por la inclusión".

"Con este gesto, la izquierda de Getafe muestra unidad y firmeza para que el Pleno no se convierta en altavoz del racismo ni la mentira", han añadido, acusando a Vox y al PP de "solo ofrecer señalamientos y criminalización, poniendo en riesgo la cohesión social".