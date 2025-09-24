PREMIO EMPRENDEDORAS 2025
Madrid otorga el Premio Emprendedoras 2025 a Lain Technologies: su 'tecnología verde' ha reducido un 94% la huella de carbono
El Consistorio busca reconocer la labor emprendedora de mujeres con estos galardones, dotados con 100.000 euros en su conjunto
El Ayuntamiento de Madrid ha reconocido este miércoles las iniciativas empresariales de 14 mujeres con el Premio Emprendedoras 2025. Se trata de la XV edición de estos galardones que cuentan con una dotación total de 100.000 euros: 20.000 al primer premio, 15.000 al segundo, 10.000 al tercero y 5.000 euros para cada uno de los 11 accésits.
El objetivo principal es contribuir al reconocimiento de proyectos originales, creativos e innovadores acometidos por mujeres para impulsar el emprendimiento femenino, así como la generación de empleo e incremento de la actividad económica de la ciudad de Madrid, contribuyendo a eliminar la brecha de género en este ámbito.
El concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, ha sido el encargado de entregar los tres primeros premios en la Fundación Francisco Giner de los Ríos. Niño ha destacado que “el talento femenino es un pilar esencial para el crecimiento económico y social de nuestra ciudad. Alrededor del 37 % del total de los autónomos en la región son mujeres”, una cifra que señala “hay que seguir mejorando”, pero que muestra su creciente presencia y liderazgo en todos los sectores.
Así ha quedado el podio de la XV edición del Premio Emprendedoras 2025
El primer premio, con una dotación económica de 20.000 euros, ha sido para Lain Technologies SL, por su proceso para la extracción y disolución de minerales que ha permitido reducir un 94% la huella de carbono.
El segundo, con una dotación económica de 15.000 euros, ha sido para Duponte Group, una empresa biotecnológica que busca facilitar la interpretación de datos genómicos complejos mediante el uso de inteligencia artificial.
El tercer premio de esta edición, con una dotación económica de 10.000 euros, ha recaído en Xcure Medtech SL, empresa dedicada a la fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos, con un enfoque especial en el desarrollo de implantes personalizados mediante impresión 3D para la reconstrucción de defectos óseos complejos.
Madrid, una ciudad comprometida con el talento femenino
El Premio Emprendedoras 2025 es sólo una de las líneas de reconocimiento del Ayuntamiento de Madrid al trabajo de las mujeres emprendedoras. A través de Madrid Emprende, el Consistorio impulsa startups y negocios en sus primeras fases y la atracción de talento a la ciudad gracias a la red de viveros de empresas, que cuenta con siete centros repartidos por toda la capital, o la Ventanilla Única del Emprendimiento.
Además, para reconocer también otros proyectos de entre las 50 finalistas, el Ayuntamiento ha otorgado 11 accésits, con una dotación económica de 5.000 euros cada uno:
- Emprendedora madrileña: Ondatrón.
- Emprendedora de los centros de emprendimiento o innovación del Ayuntamiento de Madrid: CRACX.
- Emprendedora con el mejor elevator pitch: Envita Digital Solutions SL.
- Emprendedora con el proyecto con mayor potencial de crecimiento y proyección internacional: Letmecharge.
- Emprendedora con el mejor proyecto en el ámbito tecnológico: Meetoptics Labs.
- Emprendedora con el mejor proyecto en el ámbito de la economía naranja: Infinite Games.
- Emprendedora con el mejor proyecto en el ámbito de la salud y el bienestar: Lup.
- Emprendedora con el mejor proyecto en el sector HORECA y food tech: Ositos.
- Emprendedora con el mejor proyecto del ámbito medioambiental: Compostrees SL.
- Emprendedora con el mejor proyecto en el sector STEM: Scientific Videogames.
- Emprendedora en retail: Koops.
Los proyectos ganadores también cuentan con el apoyo y las aportaciones en especie del resto de organizaciones patrocinadoras: Womenalia, la Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid (ASEME), la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Onda Madrid, PwC España, IBM, The Style Outlets y Female Startup Leaders.
