Policías, bomberos, personal de protección civil... Los profesionales del servicio público compiten en Alcobendas en los Eurogames 112

El polideportivo José Caballero de Alcobendas acoge hasta el próximo día 27 la primera edición de Eurogames 112, unos auénticos 'juegos olímpicos' en los que participan policías, bomberos, médicos, paramédicos, enfermeros, agentes de aduanas, personal de protección civil, controladores aéreos y militares de diez países que competirán en un total de 14 disciplinas deportivas.

La cita se enmarca en el I Congreso de Ciudades Europeas del Deporte que se celebrará este viernes 26 de septiembre, en Alcobendas. Ajedrez, atletismo, baloncesto, mountain bike, crossfitcop, fútbol, jiu-jitsu, judo, natación, pádel, powerlifting, taekwondo, tiro y voleibol son ls disciplinas en las que competirán servidores públicos de todas lsa edades dedicados a velar por la seguridad de los ciudadanos. Eurogames 112 está organizado por la Asociación Internacional Táctica de la Policía (AITP).

Miembros de la Asociación Téctica de la Policía y participantes en Eurogames 112 / Eurogames 112

Los Eurogames 112 siguen fielmente el espíritu olímpico, promoviendo el juego limpio, el esfuerzo, el servicio y la solidaridad, sin discriminación de ninguna clase, según manifiestan en su presentación en su página web.

El Congreso de Ciudades Europeas del Deporte reúne este viernes, con el Ayuntamiento de Alcobendas como anfitrión, a representantes de Zaragoza, Cáceres, Móstoles, Torrejón de Ardoz, Villa de Calanda, Villa de Luarca, Segovia y Toledo, que debatirán en diversas meses redondas durante el día sobre su papel en la promoción del deporte entre sus habitantes.

Cartel del Congreso de Ciudades Europeas del Deporte. / Ayuntamiento de Alcobendas

La inauguración correrá a cargo de la alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara, acompañada de Gian Francesco Lupatelli, Presidente Aces Europe MSP Italia y Jesús Tortosa Alameda, Concejal de Deportes de Alcobendas. Y un invitado muy especial, el ex alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano.

La Asociación Internacional Táctica de la Policía (AITP) fue fundada en el año 2000 en la ciudad de Québec, Canadá, y actualmente tiene su sede en Bruselas, Bélgica. Es reconocida a nivel internacional como una asociación especializada en el “Uso de la fuerza policial y los Derechos Humanos”.

La AITP se dedica a la defensa de los derechos de los policías, colabora en capacitaciones con escenarios realistas, aborda temáticas relacionadas con las regulaciones legales en el uso de la fuerza y las condiciones laborales dignas. Además, promueve las relaciones positivas entre la policía y los ciudadanos a través del trabajo policial comunitario, especialmente con los sectores desfavorecidos de la sociedad.

Los Eurogames 112 se llevan a cabo por primera vez en 2025 y son uno de los dos pilares fundamentales de la AITP para proporcionar a los primeros intervinientes en emergencias un punto de encuentro donde compartir experiencias, convivir y fortalecer relaciones a través del deporte. Estos juegos ofrecen un espacio propicio para reforzar los valores y principios institucionales, al tiempo que contribuyen al mantenimiento de la salud física y mental.

Otro aspecto significativo es la promoción del deporte inclusivo con el objetivo de reconocer, generar empatía y fomentar la responsabilidad hacia este sector de la población.

Como asociación sin fines de lucro, destina las contribuciones de los atletas por concepto de inscripción a la supervisión de los Juegos, becas y apoyos a deportistas. Además, utiliza estos recursos para ofrecer capacitaciones a policías de diversos países y para la defensa de aquellos que enfrentan juicios injustamente acusados, entre otros programas sociales.