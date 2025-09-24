El proyecto de Paula para que los abuelos de Madrid no se queden solos: "Necesitan ser escuchados, no solo acompañados"

Quizás, el hecho de que su abuela Paz dedicase sus últimos años de vida a vestirse de payasa y recitar monólogos en residencias de ancianos cercanas, tenga algo que ver con la vocación de Paula hoy en día. La madrileña de 26 años, nacida en Villaviciosa de Odón (Madrid) es la fundadora de Cruzando Caminos, una iniciativa que busca acercar a generaciones opuestas. “Entiendo que la vida se está poniendo complicada para todos, pero como sociedad estamos abandonando a los más mayores. Los jóvenes estamos tan centrados en nosotros mismos que no vemos a quien tenemos al lado”, cuenta Paula Oviedo antes de entrar a uno de sus talleres. Hasta hace algo más de un año trabajaba en un centro de día, hasta que un día decidió dejarlo todo y crear su propio proyecto: “Son espacios muy herméticos y sentí que su programa de actividades se quedaba un poco corto”. Según dice, las personas mayores le han cambiado la vida. “Transformaron mi forma de pensar, me quitaron muchos miedos irracionales y, por eso, tenía ganas de que más gente pudiera acabar con el estigma que hay con los geriátricos”, dice.

Aunque comenzó estudiando el grado de auxiliar de enfermería y atención a personas en situación de dependencia, pronto se dio cuenta que lo suyo era la animación y, tras cursar los estudios necesarios, comenzó a dedicarse únicamente a ello. “La idea de crear algo así la he tenido siempre, pero lo que me hizo ponerme en marcha fue ver que, como animadora, no tenía vía libre para hacer el taller que yo quisiera”, añade. Por eso creó lo que a día de hoy se ha convertido no solo en su trabajo, sino también en una actividad pionera que recorre asilos y centros de la Comunidad de Madrid. “He ido tocando puertas de residencias y ayuntamientos para contarles el proyecto y a algunos como Brunete o Villaviciosa de Odón, les ha gustado la idea. Con el tiempo me he dado cuenta de que los jóvenes sí quieren pasar tiempo con los mayores, pero no es como antes, que salías a comprar el pan, te encontrabas con alguien y te quedabas en un banco hablando un ratito. Eso, en ciudades como Madrid, hoy en día no lo puedes tener si no lo buscas a propósito”, sostiene.

Una de las voluntarias de Cruzando Caminos junto a varios mayores del centro de día Bella Vida, en Villavicioa de Odón (Madrid). / ALBA VIGARAY

Paula, que acumula miles de seguidores en redes sociales, cuenta con más de 800 voluntarios dispuestos a acudir a sus talleres. El 90% son mujeres, dice, y la mayoría tiene entre 18 y 25 años: “Cuanta más diversidad en el taller, mejor, pero tiene que ver con cómo nos enseñan a nosotras a cuidar al prójimo desde pequeñas. Tengo un hermano y no nos han criado de la misma manera y es una pena, pero así es la vida”. Los talleres, elaborados por ella misma desde cero, cuentan con actividades socioemocionales y creativas, aunque el objetivo es el mismo en ambas: formar un vínculo entre jóvenes y mayores. “Recuerdo cuando, en Brunete, les di una ficha de preguntas incómodas para que contestaran todos en 20 minutos de manera anónima. Vi a la gente realmente implicada en hacerlo sabiendo que nadie les iba a juzgar, tanto los de una generación como los de la otra. Se abrieron mucho y la reacción fue preciosa. Algunos acabaron llorando”, explica. Su objetivo en todo momento es hacer sentir a los abuelos partícipes de la actividad: “Merecen sentir que importan y que hay gente dispuesta a escucharles. No vienen a acompañarlos, sino a que, de verdad, les cuentes cosas”.

Las residencias, un muro

Son los voluntarios quienes, tras el taller, agradecen a la madrileña por su labor: “Dicen que se han quitado un peso de encima. Llegan sin conocerse de nada y eso les permite abrirse del todo, sabiendo que nadie les va a juzgar”. Tal es el vínculo, que se han llegado a crear relaciones intergeneracionales fuera de los talleres. Es el caso de Ariadna que, por la forma en la que se dirige a Marisa, se deduce que no es la primera vez que hablan. A sus 22 años y recién graduada de Magisterio, comenzó a colaborar con Paula hace dos meses. “Vine con mi prima y, una vez entramos, sabíamos que sería difícil salir porque nos encantó. Tengo abuelos y sé lo importante que es la compañía para ellos”, dice. Desde Alcorcón, se desplaza siempre que puede a pasar tiempo con los mayores, de los que asegura aprender cada día algo nuevo: “Me estuvieron contando la historia de mi pueblo, que se la sabían de memoria”. Como docente, encuentra muchos paralelismos entre niños y ancianos a la hora de pasar tiempo con ellos y es en esos momentos cuando se para a pensar cosas que, en el día a día, suele pasar por alto.

Soledad, una de las mayores del centro de día Bella Vida en Villaviciosa de Odón (Madrid). / ALBA VIGARAY

Ariadna, que parece ser la excepción, tiene claro que su generación no valora lo suficiente a los que un día también fueron jóvenes. “No aprecian el mero hecho de poder sentarte en el sofá con tu abuelo o abuela y que te cuenten anécdotas, vivencias, recuerdos o incluso cotilleos. Algunos lo hacemos y estamos dispuestos a cambiar la realidad, pero como sociedad, creo que les hemos fallado. Amigos míos me han llegado a decir que no vienen al voluntariado porque no quieren madrugar y eso ya dice mucho”, insiste bajo la atenta mirada de Ana y Emilia, que doblan con precisión sus cartulinas. “Con estos encuentros favorecemos la comunicación y nos culturizamos, que está muy bien. Además, ellos viven el momento actual y nosotros, que ya lo hemos pasado, les damos consejos”, dice Ana. Emilia, por su parte, asegura que estas visitas le vienen muy bien para distraerse: “Si estuviéramos en casa nos aburriríamos mucho más. Es esa viveza de juventud lo que nos ayuda a nosotros, que venimos con unas ideas de casa y salimos totalmente transformados”.

En la mesa del fondo, Marisa escribe “amor y felicidad” con un rotulador verde. “Desde que viene Paula por aquí estoy mucho más contenta. Los voluntarios son muy simpáticos y el día que vienen estamos todos más tranquilos y concentrados en los talleres. Se nota”, dice. En su caso, prefiere las actividades socioemocionales, pues ejercita la memoria y hace preguntas al resto de participantes: “Aquí la gente necesita pensar y muchos no quieren. Se creen que por estar aquí no tienen que preocuparse de nada, ni de la actualidad. Y no es así. Tengo muchos años y limitaciones, pero siempre estoy dispuesta a salir de ellas”. Si bien hay muchas horas de trabajo detrás de cada taller, Paula se ha topado en numerosas ocasiones con un presupuesto insuficiente por parte de las residencias: “Es un muro habitual, pero poco a poco vamos avanzando. Son muy reticentes a la hora de pagar por algo así. No están acostumbradas a salirse de lo establecido y los programas de actividades llevan muchos años siendo los mismos. Siento que no es suficiente y deberían abrirse un poco más a probar cosas nuevas”. En un futuro, la joven planea abarcar otras zonas de la capital, incluso también salir de Madrid.

El resultado de uno de los talleres de Paula Oviedo en el centro de día Bella Vida de Villaviciosa de Odón (Madrid). / ALBA VIGARAY

Miedo a la muerte

Desde pequeña, la muerte siempre fue uno de sus mayores miedos. Todo cambió cuando comenzó a trabajar con los más mayores quienes, en ocasiones, la tienen más presente que el resto. “He trabajado mucho este pánico con ellos, pero no a propósito. Verlo de tan cerca me ha ayudado a asumir que es un proceso más de la vida. La experiencia es un grado y no hay nadie que te pueda enseñar algo mejor que una persona que ya lo ha vivido. He aprendido a no cerrar los ojos ante las cosas incómodas. Muchos jóvenes no van a las residencias de ancianos porque les da pena y lo pasan mal, dicen. Lo entiendo, pero por que no mires no significa que vaya a desaparecer o a cambiar la situación. Hay mayores que están solos tanto en un centro como en su casa. Y cuando es soledad elegida, vale, pero muchas veces es no deseada y son personas que necesitan ser escuchadas, no solo acompañadas”. Según ella, perder a sus cuatro abuelos a una edad temprana, impactó de forma directa en la que sería su personalidad adulta.

Empática y sensible a partes iguales, Paula valora cada interacción que ocurre en su día a día, ya sea con alguien que conoce o acaba de ver por primera vez. “Mucha gente pasa por alto esos cruces de caminos en la rutina, pero a mi me parecen importantes e intento sacar algo positivo de cada persona”, considera. Son esas interacciones o relaciones interpersonales con las personas mayores por las que lucha cada vez que organiza un taller: “Lo peor que podríamos hacer es perderlas. Las redes sociales no son accesibles para la gente mayor y nosotros, que estamos rodeados de estímulos, tendemos a juntarnos únicamente con nuestros iguales. Ya no se ven mesas intergeneracionales en un bar”. Si bien a la larga le gustaría ampliar el equipo de Cruzando Caminos, por ahora tiene que continuar de forma independiente. Y, aunque haya otros proyectos similares al suyo, ninguno lo hace como ella: “Cada uno tiene su peculiaridad y, en mi caso, es el sentimiento de comunidad que se genera después de cada taller. No es un simple voluntariado, es una forma de abrir los ojos a los jóvenes, que tenemos mucho que aprender”.

Dos de los mayores en uno de los talleres de Cruzando Caminos. / ALBA VIGARAY

Cada encuentro es una lección para los jóvenes y una manera de seguir sintiéndose parte de la sociedad para los más mayores. “Esa es la clave, no que vivan en una residencia con otras personas en su misma situación hasta la muerte. Quiero que vean que las puertas están abiertas, que viene gente a verles y que forman parte del mundo. Además, cognitivamente, frenamos un poco su deterioro. Busco que, tanto unos como otros, salgan de aquí habiendo reflexionado. La vida no es como nos la han pintado. Tendemos a ser súper individualistas y, en realidad, hay millones de personas en el universo y no somos el centro de nada”, zanja Paula. Entre besos y abrazos, los mayores de Villaviciosa de Odón despiden a las voluntarias de esta jornada, con quienes han cruzado caminos en una mañana de otoño.