La OCU desvela el supermercado más barato en el que hacer la compra este 2025: ¿lo conoces?

No es un secreto. Una de las cosas que más se hace notar cuando sube es, sin duda, la cesta de la compra. Los alimentos frescos ya no son lo que eran antes y poco se puede hacer en cualquier supermercado con 50 euros. Antes, esta cantidad servía para llenar hasta arriba el carro de la compra y, ahora, tenemos suerte si compramos con eso toda la fruta, verdura o carne y pescado que necesitemos para una semana.

Y es que, precisamente los alimentos frescos, son los principales responsables de que la cesta se haya encarecido respecto a años anteriores, con un alarmante 8% más. Estos números no solo hacen que tengamos que desembolsar más dinero en el supermercado, sino que optemos por opciones menos saludables y más baratas.

Ahora, has de saber que según el establecimiento donde compres, puedes ahorrar hasta 1.132 euros al año por término medio. Si en algunos supermercados los precios se disparan, has de saber que la OCU ha dado con los más baratos para que puedas comer saludable sin gastar una cantidad ingente de dinero.

¿Cuál es el supermercado más barato de Madrid?

Llevamos cuatro años encadenando importantes subidas en los precios de la cesta de la compra, lo que está asfixiando cada vez más la economía de los hogares y poniéndoles cada vez más difícil afrontar este gasto básico. Como era de esperar, las grandes ciudades experimentan con mayor dureza este hecho. En Madrid, Barcelona o Valencia, los precios son más elevados.

Eso sí, la realidad es que, ya sea mucho o poco, todas las grandes cadenas han aumentado sus precios en 2025 y los principales responsables son los alimentos frescos, tan recomendados para una dieta saludable.

Alcampo, supermercado más barato en 42 ciudades

En 42 de las 183 localidades para las que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha calculado el precio, el establecimiento más barato para comprar es Alcampo. Dani es una excelente elección si tienes cerca alguna de sus tiendas, pero solo distribuyen en poblaciones de Granada, Málaga, Jaén y Almería. Consum viene en segunda posición, con 21 localidades, le sigue Lidl y Supeco con 18, Family Cash con 17 y Aldi con 16. Mercadona solo es la opción más económica en 14 localidades de las incluidas en el estudio. Los establecimientos más caros pertenecen a la cadena Sánchez Romero.

Si vives en Madrid, la diferencia entre el supermercado más caro y el más barato sería de 4.270 euros anuales (un 78% del coste de la cesta), seguidas por Alcobendas y Majadahonda (3.960 euros).