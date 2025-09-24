Lío en el derbi madrileño: el Atlético de Madrid no ofrecerá entradas visitantes al Rayo Vallecano

Atlético de Madrid y Rayo Vallecano se dan cita este miércoles (21:30 horas) en el Riyadh Air Metropolitano, en lo que corresponde al primer derbi que vivirá la capital en esta intensa semana. Los rojiblancos vienen de cosechar un empate en Mallorca, alejándose de la cabeza de LaLiga. El conjunto de la franja también sumó un punto en su encuentro ante el Celta de Vigo. Ambos conjuntos se presentan al partido en situación de necesidad. Sin embargo, el Rayo Vallecano no podrá contar con el apoyo de su afición en el feudo rojiblanco.

¿Por qué no estará presente la afición del Rayo Vallecano?

La decisión ha sido tomada por el Atlético de Madrid. El equipo presidido por Enrique Cerezo no cederá entradas a la afición rayista, según Carlos Sánchez Blas de Onda Madrid. Todo ello se debe a que, estos últimos partidos, LaLiga no ha permitido la ocupación de la grada visitante de Vallecas, a causa de que no se puede garantizar la seguridad de los aficionados. Las labores de mejora en el estadio del sur de Madrid se están demorando más de lo esperado, perjudicando así a todas las aficiones de los equipos que visitan Vallecas.

El Celta o el Barça ya echaron en falta a sus hinchas en los últimos encuentros. Y todo ello ha acabado perjudicando a la afición del Rayo Vallecano, que no podrá acudir a uno de los derbis madrileños que se disputan a lo largo de la temporada. Hasta el momento, no hay noticias acerca de la concesión de entradas visitantes y el Rayo Vallecano tampoco se ha pronunciado al respecto.

Por otro lado, cualquier aficionado del equipo vallecano puede hacerse con una entrada a través de la página web del Atlético de Madrid. Estas localidades oscilan entre los 30 y 60 euros, al tratarse de un partido intersemanal.