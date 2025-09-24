Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÚTBOL

Lío en el derbi madrileño: el Atlético de Madrid no ofrecerá entradas visitantes al Rayo Vallecano

El conjunto de la franja no contará con el apoyo de su afición en el partido ante los rojiblancos

El Riyadh Air Metropolitano será sede de la final de la Champions 2027.

El Riyadh Air Metropolitano será sede de la final de la Champions 2027. / Atlético de Madrid.

David Magán

David Magán

Madrid

Atlético de Madrid y Rayo Vallecano se dan cita este miércoles (21:30 horas) en el Riyadh Air Metropolitano, en lo que corresponde al primer derbi que vivirá la capital en esta intensa semana. Los rojiblancos vienen de cosechar un empate en Mallorca, alejándose de la cabeza de LaLiga. El conjunto de la franja también sumó un punto en su encuentro ante el Celta de Vigo. Ambos conjuntos se presentan al partido en situación de necesidad. Sin embargo, el Rayo Vallecano no podrá contar con el apoyo de su afición en el feudo rojiblanco.

¿Por qué no estará presente la afición del Rayo Vallecano?

La decisión ha sido tomada por el Atlético de Madrid. El equipo presidido por Enrique Cerezo no cederá entradas a la afición rayista, según Carlos Sánchez Blas de Onda Madrid. Todo ello se debe a que, estos últimos partidos, LaLiga no ha permitido la ocupación de la grada visitante de Vallecas, a causa de que no se puede garantizar la seguridad de los aficionados. Las labores de mejora en el estadio del sur de Madrid se están demorando más de lo esperado, perjudicando así a todas las aficiones de los equipos que visitan Vallecas.

El Celta o el Barça ya echaron en falta a sus hinchas en los últimos encuentros. Y todo ello ha acabado perjudicando a la afición del Rayo Vallecano, que no podrá acudir a uno de los derbis madrileños que se disputan a lo largo de la temporada. Hasta el momento, no hay noticias acerca de la concesión de entradas visitantes y el Rayo Vallecano tampoco se ha pronunciado al respecto.

Por otro lado, cualquier aficionado del equipo vallecano puede hacerse con una entrada a través de la página web del Atlético de Madrid. Estas localidades oscilan entre los 30 y 60 euros, al tratarse de un partido intersemanal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Emoción con el reconocimiento al Dúo Dinámico y frialdad con el de Marisa Paredes en los Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid
  2. Estamos abandonados, nadie nos ampara': los vigilantes de seguridad de Barajas acusan a la empresa y a las autoridades de vulnerar su derecho a huelga
  3. Este pueblo de la provincia de Toledo busca vecinos y vende casas por 20.000 euros: está a una hora de Madrid
  4. De Marisa Paredes a Vargas Llosa... este es el listado oficial de artistas premiados por la Comunidad de Madrid
  5. Damiano David pone Madrid a temblar: poca carne y mucho amor tras el reventón de Måneskin
  6. Ramón Arcusa, pura emoción al recordar a su compañero Manuel de la Calva: 'Nos dejó, pero su legado sigue ahí
  7. Díaz Ayuso entrega la Medalla Internacional de las Artes y los Premios de Cultura 2025
  8. La reapertura de la Línea 7B de Metro tras tres años costará 48 millones de euros más de lo presupuestado en 2022

El gobierno de Ayuso entiende que el procesamiento de su esposa deja a Sánchez "acorralado" y exige su dimisión

El gobierno de Ayuso entiende que el procesamiento de su esposa deja a Sánchez "acorralado" y exige su dimisión

Feijóo señala a Sánchez como "responsable del lodazal" de corrupción tras el procesamiento de su mujer

Feijóo señala a Sánchez como "responsable del lodazal" de corrupción tras el procesamiento de su mujer

Lío en el derbi madrileño: el Atlético de Madrid no ofrecerá entradas visitantes al Rayo Vallecano

Lío en el derbi madrileño: el Atlético de Madrid no ofrecerá entradas visitantes al Rayo Vallecano

Café, plátanos, limones y huevos encabezan la subida de precio de la cesta de la compra este año

Café, plátanos, limones y huevos encabezan la subida de precio de la cesta de la compra este año

The Lemonheads en Madrid: el eterno naufragio de Evan Dando, la critaura más bella del 'indie'

The Lemonheads en Madrid: el eterno naufragio de Evan Dando, la critaura más bella del 'indie'

El sector asegurador, una oportunidad laboral para los jóvenes

El sector asegurador, una oportunidad laboral para los jóvenes

The Lemonheads en directo en Madrid,.

The Lemonheads en directo en Madrid,.

El frutero de Valdeavero acepta 98 años de cárcel por agresiones sexuales a 10 menores

El frutero de Valdeavero acepta 98 años de cárcel por agresiones sexuales a 10 menores