Juicio popular a Begoña Gómez: día, hora y lugar de la citación a los investigados

El magistrado Juan Carlos Peinado ha cerrado la fase de instrucción de la parte del caso Begoña que investiga la supuesta utilización de una asistente de Moncloa, Cristina Álvarez, en tareas de carácter privado para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Con esta decisión, el juez pone en marcha el procedimiento que podría llevar a juicio tanto a Gómez como a Álvarez y a Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en Madrid y exsecretario general de la Presidencia.

La acusación que pesa sobre ellos se centra en una presunta malversación de fondos públicos, al considerar que los trabajos atribuidos a la asistente de Moncloa beneficiaban directamente a la mujer de Pedro Sánchez. La investigación, iniciada hace más de dieciocho meses tras una denuncia presentada por Manos Limpias a partir de informaciones periodísticas, ha seguido adelante gracias al aval de la Audiencia Provincial de Madrid, que respaldó la continuación de varias líneas de indagación.

Jurado popular

Durante su última declaración, Gómez sostuvo que Álvarez simplemente le había hecho "un favor" al enviar unos correos electrónicos, negando que esa colaboración formara parte de sus funciones oficiales en el Palacio de la Moncloa. Sin embargo, en su auto, Peinado justifica que el caso sea juzgado por un tribunal popular debido a la posible comisión de delitos vinculados al desempeño de cargos públicos.

Además de malversación, el juez imputa a Gómez posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción entre particulares, apropiación indebida e intrusismo profesional. En este punto, subraya la relevancia de los correos remitidos por Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, al entender que estos sirven para reforzar la verosimilitud de los hechos e indagar si la actividad de la asistente guardaba relación con la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía la esposa del presidente.

Los investigados, citados este sábado

Tanto la propia Begoña Gómez, como el delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre; y Cristina Álvarez, asistente contratada por Moncloa, han sido convocados este próximo sábado 27 de septiembre a las 18 horas en el Juzgado de Instrucción número 41 de Plaza Castilla, tal y como prevé la ley en el caso de los procedimientos con jurado. Allí se concretará la imputación que pesa sobre ellos, y se llevará a cabo una comparecencia previa. El titular de este mismo juzgado no admitió inicialmente a trámite la querella presentada por Vox por un presunto delito de malversación de caudales públicos contra Begoña Gómez y Cristina Álvarez.

La Audiencia Provincial de Madrid aún tiene pendiente resolver varios recursos contra decisiones de Peinado, tanto en lo que refiere a esta pieza separada como en lo relacionado con la investigación principal contra el presidente del Gobierno.