HM estrena su Hospital de Día Nuevo Norte con el anhelo de resolver diagnósticos en una sola jornada

El Grupo HM Hospitales está de estreno. Este miércoles ha dado a conocer el Hospital de Día HM Nuevo Norte, el décimo centro en la Comunidad de Madrid y el primero concebido como Hospital de Día, cuya prioridad es favorecer los diagnósticos precoces y acercarse a los vecinos del norte de Madrid con "cercanía y rapidez".

Ubicado en el barrio de Las Tablas, este recinto hospitalario cuenta con unas instalaciones de más de 10.000 metros cuadrados y 25 especialidades médicas. Además, incorpora circuitos diferenciados que "reducen esperas y evitan desplazamientos", dando prioridad a la atención ambulatoria frente al modelo clásico de hospitalización. Es algo que, aseguran, favorece diagnósticos precoces, tratamientos oportunos y una "experiencia asistencial plenamente adaptada a los tiempos actuales".

"Permite resolver en un solo día gran parte de los procesos asistenciales, con la seguridad y los estándares propios de un gran hospital", añade.

Entorno y circuitos privados

El Hospital HM Nuevo Norte cuenta con circuitos privados de principio a fin. Por ejemplo, el bloque quirúrgico tiene una zona de recuperación monitorizada y sillones de recuperación rápida, con vestuarios comunicados directamente con el área quirúrgica.

"La intimidad y el seguimiento son dos características del circuito de este Hospital de Día que dispone de habitaciones individuales con baño (una adaptada), control de enfermería central con visión directa y monitorización disponible para una experiencia segura y discreta en estancias de corta duración", añade el centro.

También las Áreas de Diagnóstico y Laboratorio se integran para evitar desplazamientos, con diagnóstico por imagen avanzado in situ y laboratorio propio con boxes de extracción independientes, además de trazabilidad digital para resolver en el mismo circuito.

El Hospital también ofrece un circuito digital privado 360º —App HM y plataforma integrada— para cita online, resultados e informes en remoto, notificación de llegada, ticket de turno, geolocalización y prescripción electrónica, con historias clínicas compartidas y centralización en el Control de Enfermería.

30 millones de inversión

Con una inversión superior a los 30 millones de euros, el Hospital HM Nuevo Norte cuenta con unas instalaciones de más de 10.000 metros cuadrados de superficie, diseñadas para atender a una población de más de 500.000 personas de distritos como Hortaleza, Chamartín y Fuencarral-El Pardo, así como de otros municipios cercanos como Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.

El hospital suma 46 consultas externas que abarcan más de 25 especialidades médicas, entre las que destacan Cardiología, Endocrinología, Ginecología, Urología, Gastroenterología, Dermatología, Oftalmología, Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica, Medicina Interna y Medicina de Familia y Comunitaria.

También cuenta con cinco quirófanos, uno de ellos específico para Cirugía Oftálmica y otro para procedimientos de fertilidad; un Hospital de Día con nueve camas, una unidad de readaptación postanestésica con seis camas monitorizadas y ocho sillones de recuperación rápida.

Asimismo, dispone de un Área de Diagnóstico por Imagen que incorpora TAC de 64 cortes, dos resonancias magnéticas de 1,5 Teslas, mamografía digital con opción de tomosíntesis, ecografía de alta resolución, densitometría ósea, radiología digital y TAC dental. Entre sus servicios destacan también la Unidad de la Mujer, la Unidad del Dolor y el Servicio de Endocrinología y Nutrición.

Madrid Nuevo Norte

Por allí ha pasado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que ha puesto en valor la aportación de este nuevo hospital al sistema sanitario madrileño.

"La apertura de HM Nuevo Norte es una buena noticia para la capital, porque la ampliación hacia el norte de la ciudad, a través del proyecto Madrid Nuevo Norte, es el proceso urbanístico más ilusionante que tenemos, para hacer esa ciudad del siglo XXI en la que todos queremos vivir", ha resaltado.

Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, también ha subrayado que quieren ser un aliado del sistema sanitario madrileño, "aportando capacidad resolutiva y especialización, descargando procesos que se benefician del entorno ambulatorio y manteniendo estándares de seguridad para proporcionar los resultados que nos exigen tanto nuestros pacientes como nuestros profesionales".