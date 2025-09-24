Los gorilas del zoo de Madrid, parte del "arca de biodiversidad" que protege en Europa a esta especie en extinción

El Zoo Aquarium de Madrid alberga a cinco gorilas de costa que forman parte del reservorio genético europeo de esta especie en Peligro Crítico de Extinción. El proyecto de conservación, que coordina a más de 70 zoológicos y mantiene a 500 ejemplares, busca garantizar la viabilidad genética del primate a largo plazo.

El plan de conservación del gorila de llanura occidental comenzó en 1987 bajo el paraguas de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA). En el Día Mundial del Gorila que se celebra este miércoles, el director de Biología del zoo madrileño, Agustín López, explica que el objetivo es "mantener una población genéticamente saludable a medio y largo plazo, alrededor de 100 años".

Para lograrlo, se analizan a los antepasados de los ejemplares incluidos en el Programa Europeo de Especies en Peligro (EEP, por sus siglas en inglés) y se organizan parejas sin vínculos genéticos para evitar la endogamia. "Podemos decir que los zoológicos actualmente somos arcas de biodiversidad", subraya López, destacando la labor educativa y científica de estas instituciones.

La familia de gorilas en Madrid

En el Zoo Aquarium viven actualmente tres hembras adultas, una hembra joven y un macho infantil, atendidos por un equipo de cinco cuidadores. "Son animales que necesitan mucha atención", explica la conservadora de mamíferos terrestres, María Delclaux.

Los gorilas de costa suelen vivir unos 40 años, con un periodo de gestación de ocho meses y crías cada cuatro años. Su dieta es estrictamente vegetariana, basada en ramas y vegetales. La organización social de estos primates incluye el liderazgo de un macho adulto que convive con varias hembras. Al alcanzar la madurez, los machos abandonan el grupo familiar para formar nuevas agrupaciones.

Una "especie paraguas"

La especie enfrenta múltiples amenazas: la pérdida de hábitat por deforestación, la fragmentación de poblaciones y enfermedades como el ébola. Delclaux recuerda que los gorilas son considerados una "especie paraguas", ya que su conservación implica la protección de todo el ecosistema que habitan.

El zoo madrileño ha adaptado espacios climatizados para favorecer su bienestar y desarrolla programas de concienciación tanto en España como en los países de origen. "Los gorilas comparten el 98% del código genético con los seres humanos", recuerda López, quien insiste en la necesidad de mantener estos reservorios genéticos para garantizar la supervivencia de la especie y posibilitar futuros programas de reintroducción.