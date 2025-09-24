El gobierno de Ayuso entiende que Sánchez queda "acorralado" ante el procesamiento de su esposa y exige su dimisión

La decisión conocida hoy del juez Juan Carlos Peinado de dar los primeros pasos para enviar a juicio con jurado a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha agitado la política madrileña este miércoles. Mientras la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha considerado "de extrema gravedad" la situación procesal de Begoña Gómez, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz de su Gobierno, Miguel Ángel García, ha ido un paso más allá y ha señalado que es el propio Pedro Sánchez el que queda "acorralado" y sin más salida que la dimisión.

"Esta semana se sigue cerrando el círculo sobre el entorno del presidente Sánchez, acorralado por graves casos de corrupción, sin que al presidente se le conozca reacción alguna en forma de obligada dimisión", ha asegurado García en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Comunidad. "La única reacción que hemos conocido es la anulación de urgencia, por motivos de agenda, dice, de distintas entrevistas que tenía previstas realizar durante su estancia en la Asamblea de la ONU".

Al asunto también se ha referido la propia presidenta regional. Para Ayuso, "el procesamiento de la mujer del presidente del Gobierno, de una asesora suya y del delegado del Gobierno por la utilización de recursos públicos de la Moncloa, así como funcionarios, que es lo que se investiga, es de extrema gravedad". A la entrada de un acto organizado por la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja), ha aludido también al procesamiento del hermano del presidente, David Sánchez.

"Al final la realidad es tozuda. Y le guste o no, la Justicia sigue implacable, sigue sus pasos", ha señalado. "Esto es lo que tiene que asumir el Gobierno, intente lo que sea, que es a lo que estamos acostumbrados. Ellos son los únicos que enjuician y que deciden lo que se legisla y de lo que se habla en España".

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado los primeros trámites para enviar a juicio, ante un tribunal con jurado, a Begoña Gómez a su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, secretario general de Presidencia del Gobierno entre julio de 2021 y marzo de 2023, por malversación en relación con la supuesta labor de Álvarez en favor de intereses privados de la esposa del presidente del Gobierno. Se trata de una pieza separada dentro del proceso que instruye en el llamado caso Begoña por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.

Además, ha convocado a los tres el próximo sábado en el juzgado para comunicarles la decisión, en cumplimiento de la ley del Jurado.

La decisión se ha conocido un día después de que la Audiencia Provincial de Badajoz desestimase los recursos de la fiscalía y las defensas y decidiese llevar a juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y al líder del PSOE extremeño y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por la supuesta contratación ilegal del primero hace ocho años. También dos días después de que trascendiese la apertura de juicio oral contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por los delitos de fraude fiscal, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Una cuestión por la que la mandataria madrileña acusó al presidente del Gobierno de "dirigir" la agenda mediática del país. "En España los escándalos tienen el tamaño y la duración que a Sánchez le conviene", aseguró ayer.

El auto de Peinado ha servido al PP madrileño para salir en tromba. El secretario general de los populares en la región, Alfonso Serrano, ha aprovechado un tuit de Martín en el que habla de "Un Gobierno comprometido con la paz y la legalidad internacional" para ironizar: "Con la legalidad… por eso @franmartagui, la mujer del Presidente y su asesora se van a sentar en un banquillo". Por su parte, el portavoz del partido en la Asamblea regional, Carlos Díaz-Pache, se ha referido a los casos de Gómez y Martín y de David Sánchez, además de a los de Ábalos, Santos Cerdán y el fiscal general del Estado, para dirigirse al presidente del Gobierno. "Sánchez, calienta que sales. (Bueno, que entras)", ha escrito en la red social X.