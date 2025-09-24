EN MADRID
El frutero de Valdeavero acepta 98 años de cárcel por agresiones sexuales a 10 menores
Cristóbal L.C., conocido como el Toba, pacta con la Fiscalía y reconoce los hechos antes de que arrancara el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid
El exfrutero de Valdeavero (Madrid), Cristóbal L.C., conocido como el Toba, será condenado a 98 años de prisión tras admitir haber agredido sexualmente a una decena de menores. El acusado alcanzó un acuerdo con la Fiscalía por el que acepta la pena íntegra solicitada por el Ministerio Público, lo que ha evitado la celebración del juicio previsto en la Audiencia Provincial de Madrid.
Fuentes jurídicas confirmaron que el pacto se cerró instantes antes de iniciar la vista oral. Se trata del tercer proceso judicial que afrontaba por hechos similares, y en esta ocasión la Fiscalía había solicitado para él la condena más alta hasta ahora, cercana a un siglo de cárcel. El acusado reconoció los delitos en los mismos términos que habían planteado las acusaciones particulares, aunque no pidió perdón a las víctimas, según señalaron los letrados de la parte.
Cristóbal L.C. ya había sido condenado en 2023 a 19 años de prisión, diez de libertad vigilada y a la prohibición de trabajar con menores durante 25 años, por corrupción de menores y agresión sexual a un menor. Por esa sentencia ingresó en prisión, donde permanece. No obstante, en febrero de 2024 fue absuelto en otro juicio en el que se le acusaba de abuso sexual por embaucamiento a menor de 16 años, corrupción de menores y exhibicionismo.
En este último proceso ha admitido cinco delitos continuados de agresión sexual a menores de 16 años cometidos con violencia o intimidación, tres delitos continuados de abuso sexual a menores y otros dos de agresión sexual con acceso carnal, también con violencia o intimidación. La condena se traduce en 98 años de cárcel y la obligación de indemnizar con 154.000 euros a las diez víctimas reconocidas en el procedimiento.
