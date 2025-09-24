El Día Nacional de la Merienda ya es una realidad: Rodilla lo impulsa para rendir homenaje a nuestra cultura gastronómica

La cadena de restauración Rodilla, con 86 años de historia, ha lanzado una iniciativa pionera: la creación del Día Nacional de la Merienda, una efeméride que busca rendir homenaje a uno de los rituales gastronómicos más queridos en España. Con el objetivo de que cada 22 de octubre se celebre oficialmente este día, la compañía ha puesto en marcha una recogida de firmas en Change.org, invitando a todos los ciudadanos a sumarse a la propuesta y devolver a la merienda el protagonismo que merece.

Un ritual gastronómico con sabor a tradición

La merienda ha acompañado durante generaciones a millones de familias españolas. Desde el clásico pan con chocolate hasta los bocadillos envueltos en papel de aluminio para disfrutar en el parque, este momento del día ha sido sinónimo de unión, cercanía y recuerdos entrañables.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la merienda ha ido perdiendo espacio frente a otros hábitos de consumo. Con esta campaña, Rodilla quiere reivindicar su valor cultural y social, recordando que existen días dedicados a la pizza, a la hamburguesa o al café, pero aún no a la merienda, pese a ser una costumbre tan nuestra. Tal y como destaca Iván Pulido, Marketing Manager de Grupo Rodilla a este medio: "¿Quién no recuerda aquel pan con chocolate al salir del colegio? Queremos recuperar esas tardes que forman parte de nuestra memoria colectiva y devolver a la merienda el lugar que merece en nuestro calendario".

Merienda en Rodilla. / Cedida

86 años de meriendas con Rodilla

Fundada en 1939 en Madrid, Rodilla se ha convertido en todo un referente para generaciones que han compartido cafés, sándwiches artesanos y buenos momentos en sus locales. Hoy, con 156 restaurantes en toda España, la marca sigue siendo sinónimo de tradición, sabor y cercanía.

Además, con motivo de esta propuesta, la cadena pondrá en marcha promociones especiales durante el mes de octubre en sus establecimientos, con el fin de dar mayor visibilidad a la iniciativa e invitar a todos a celebrar la merienda como se merece. En este sentido, Rodilla anima a todos los amantes de la merienda a firmar la petición en Change.org para que el 22 de octubre se convierta oficialmente en el Día Nacional de la Merienda.