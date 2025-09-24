El delegado del Gobierno en Madrid, sobre la decisión del juez Peinado de mandarle a juicio: "Quedará en absolutamente nada"

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha reaccionado a la noticia de que el juez Juan Carlos Peinado ha decidido mandarle a juicio con jurado popular, junto a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y la exasesora de Moncloa Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de fondos públicos, asegurando estar "tranquilo" pese a no entender la justificación del magistrado.

En declaraciones a los medios esta mañana, Martín ha asegurado que mantiene “la total tranquilidad” y reiterado su “confianza absoluta en el sistema judicial español”, como ya hiciera cuando supo de su imputación en la causa contra la mujer de Pedro Sánchez. “Estoy convencido de que este procedimiento quedará en absolutamente nada porque no hay absolutamente nada”, ha afirmado categóricamente.

A este respecto, el delegado ha recordado que hace meses presentó un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid para solicitar la nulidad del auto que le situaba como investigado, el cual sigue a la espera de que se resuelva. “Creo que lo fundamental es que se resuelva ese recurso, que ha de hacerse y que, espero, se haga lo antes posible para que todo esto quede en nada”, ha apuntado.

Martín se ha referido también a la peculiaridad del momento elegido para comunicar la decisión judicial, un sábado a última hora de la tarde, deslizando que “puede resultar llamativo a los ojos de cualquiera”. “Son cuestiones que se escapan de mi ámbito de decisión. El juez ha tomado esa determinación y cada cual puede llegar a sus propias conclusiones”, ha dejado caer. “Todo está a la vista de todos y cada cual puede llegar a conclusiones respecto a lo que significan estos momentos procesales”, ha recalcaldo el representante del Ejecutivo en la región, evitando entrar a valorar el fondo del caso por el que va ser juzgado.