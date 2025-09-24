The Lemonheads en Madrid: el eterno naufragio de Evan Dando, la critaura más bella del 'indie'

Todo apuntaba al desastre momentos antes de que arrancara el concierto de The Lemonheads en Madrid este martes: las noticias que llegaban de la fallida noche anterior en Granada, con alguna preocupante foto de su líder, Evan Dando, captada en las calles de aquella ciudad; incluso su forma de afrontar la promoción de esta gira con entrevistas en las que el artista se dispersa y todo es más cachondeo y pensamientos inconexos que otra cosa. Dando ha sido siempre un tipo de vida complicada, a menudo secuestrado por el abuso de sustancias, consumido por un personaje tan seductor como destruido. Ha llegado a decir que desde su niñez soñaba con ser un yonqui, un sueño hecho realidad con su prolongada adicción a la heroína. Y es célebre cómo se rompió su amistad con Kurt Cobain por los rumores de que tenía un affaire con Courtney Love, no mucho antes de que la cosa acabara como acabó. Cuando se supo que tocaría en España estos días había habido, a pesar de todo, algo de esperanza: sus últimas giras en solitario habían sido algo menos erráticas que otras del pasado, y antes del inicio de este nuevo tour en formato banda insistía en que estaba limpio, que tampoco era cuestión de espantar a la gente y no vender entradas.

Pero con esas últimas noticias se olía una noche de naufragio, y en naufragio acabó la cosa. La banda de Boston, reconstituida ahora con el bajista Farley Glavin y el batería Mike Kent, llegaba a la sala Wagon de la estación de la estación de Chamartín con la excusa del nuevo disco que publican en un mes exacto, pero de ese disco no hubo apenas rastro. El concierto estaba concebido como un greatest hits con el que repasar una carrera llena de joyas del pop de guitarras, y eso debería haber sido, una fiesta mayor para sus fans, si la cosa hubiera salido como debía. Pero no fueron por ahí los tiros. Fue salir Dando al escenario con media hora de retraso, haciendo unos grotescos bailes de ballet pretendidamente graciosos, como si estuviera cachondeándose del público más que con él, para que fuera evidente que aquella iba a ser una de las noches malas, como la mayoría de las que el cantante ha regalado a sus seguidores a lo largo de su carrera. Y en pleno 2025, cuando el malditismo del rock cotiza a la baja y las entradas cuestan 40 euros (sí, suena hasta barata para los tiempos que corren) y los chupitos de cerveza (¿25 cl?) que se sirven en la sala cotizan a 6, pifias como esta ya no cuelan.

Cuando arrancaron con Hospital todo era un lío: la guitarra de Dando estaba mal enchufada, y él se perdía constantemente con los pedales. La voz ya no era la misma que cuando esa canción se publicó en 1996, como ya no lo venido siendo en los últimos años. Pero es que esta vez parecía que el cantante llegara sin dormir, ronco después de entonar una y otra vez la misma canción de borrachera durante una madrugada de farra por las calles del pueblo. No había que sacar el alcoholímetro para aventurar que a alguien se le debía de haber ido la mano con el vino, o quizá se le seguía yendo, porque había un vaso sobre el teclado que tenía a su derecha del que no dejaba de beber, a menudo dejando versos sin cantar. Quien sabe si lo de empinar el codo una y otra vez era también para lubricar una garganta que no tiraba.

Fueron cayendo los temazos esperables, casi todos destrozados a pesar del empeño del batería en que la cosa saliera adelante: fue el único que dio la talla en toda la noche y el que tuvo que recordar en algún momento al cantante lo que estaban haciendo allí. A Dando no le funcionaban ni las cuerdas vocales ni el fuelle. Por momentos parecía afónico y los gallos eran frecuentes. Todo se lo tomaba a cachondeo: en Bit Part se quedó profiriendo unos eeeehhhhs como burlescos al final de la canción, y en The Great Big No parecía que entonar o no daba lo mismo. En las más rápidas, como Down About It, era incapaz de cantar al ritmo que le marcaban, como si en lugar de 58 años tuviera 88. Sonaron algo más decentes My Drug Buddy o Big Gay Heart, pero todo era un desastre: hasta el bajista tenía problemas para encontrar su lugar en el marasmo general. Dando parecía ajeno a todo y seguía con su fiesta personal: no faltó el "este es uno de mis países favoritos del puto mundo" o, sí, el esperando chiste con su nombre en español, "Iba Andando", y su coincidencia de significado con su fecha de nacimiento, 'March Fourth' (entenderán el chiste en la ya referida entrevista de este periódico).

A pesar del dislate generalizado, el público aguantaba el tipo y parecía disfrutar. Al fin y al cabo, conciertos de este tipo tienen mucho de ceremonia, de reencuentro con amigos con los que se compartió algo tan importante como la música y con un pasado que siempre se recuerda mejor de lo que posiblemente fue, y las canciones ahí tienen un importante papel. Lemonheads nos regalaron un buen puñado en su día, y muchas de ellas estaban sonando en esa sala Wagon, que con su punto Las Vegas se hace algo extraña para este tipo de conciertos. Daba igual que la calidad interpretativa fuera pésima: reconocer apenas unos compases ya era una puerta a esa nostalgia feliz y narcótica que desatan los sonidos y los mitos del pasado, de ese pasado en el que se fue joven y despreocupado. Muchos de los que asistían al concierto tenían la edad de Dando o son incluso mayores: entre sus filas debían de estar todos los directores creativos del Madrid de los 90, los que fueron modernos treintañeros con buenos salarios cuando el indie explotó a mediados de aquella década y quedaron enganchados a una banda cool como pocas que tenía al más guapo y carismático de la escena al frente. Quizá sea eso con lo que nunca ha sido capaz de lidiar Dando: con tanta belleza propia y de sus canciones.

En el ecuador del concierto, la cosa se ralentizó con Rick James Style, un rhythm and blues donde su guitarra sonó casi metalera y en el que Dando canta irónicamente “no quiero estar puesto, no quiero no estar puesto”. Después, Rest Assured fue de nuevo mutilada por los continuos sorbos al vaso. Pero al menos, en esa segunda parte parecía tomárselo algo más en serio, como si por fin hubiese terminado esa despedida de soltero en la que el amigo más pedo se había hecho con el micrófono del karaoke. Deep End, la nueva, el excelente tema que han publicado como uno de los adelantos del álbum en camino, fue lo que mejor sonó de todo el concierto. El último destello antes del interminable medley de temas propios y ajenos que cayó al final, veinte minutos solo con su guitarra acústica en el escenario que permitieron ver a un Dando más vulnerable que socarrón, entonando con ronquera temas como The Outdoor Type o Frankie Mills. Algunos de sus fans huían espantados antes de que acabara. Parecían más tristes que cabreados, seguramente por haber visto en un estado preocupante a alguien que, en algún momento, muchos años atrás, ayudó con su música a hacer su vida un poco mejor.